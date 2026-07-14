Đội tuyển Việt Nam chốt ngày sang Thái Lan dự ASEAN Championship 2026

Trong thời gian tập huấn tại Incheon, đội tuyển Việt Nam được tập luyện trong điều kiện cơ sở vật chất hiện đại và thi đấu 3 trận giao hữu với các đối thủ có trình độ tăng dần gồm Siheung FC (K.League 3), Yongin FC (K.League 2) và Gangwon FC (K.League 1). Thông qua các trận đấu này, Ban huấn luyện đánh giá toàn diện phong độ của các cầu thủ, kiểm nghiệm nhiều phương án nhân sự và từng bước hoàn thiện bộ khung hướng tới ASEAN Championship 2026.

Ở trận đấu tập cuối cùng, đội tuyển Việt Nam tạo dấu ấn khi đánh bại Gangwon FC với tỷ số 2-1. Trước đối thủ có chất lượng chuyên môn cao nhất trong chuyến tập huấn, các học trò của HLV Kim Sang Sik thể hiện sự tiến bộ về lối chơi cũng như khả năng thích ứng với các yêu cầu chiến thuật. Xuyên suốt chuyến tập huấn, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng trao cơ hội ra sân cho hầu hết các cầu thủ nhằm tạo sự cạnh tranh, đồng thời lựa chọn những gương mặt phù hợp nhất cho giải đấu sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội, khép lại chuyến tập huấn gần hai tuần tại Incheon (Hàn Quốc).

Về lực lượng, Ban huấn luyện quyết định để hậu vệ Lê Ngọc Bảo trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương do chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Trước khi chia tay, HLV Kim Sang Sik trực tiếp động viên học trò kiên trì điều trị, sớm lấy lại phong độ và bày tỏ hy vọng sẽ tái ngộ hậu vệ này ở đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.

Sau khi trở về nước, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi lên Thái Nguyên vào ngày 17/7. Ngày 18/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp Myanmar trong trận giao hữu quốc tế. Đây là màn tổng duyệt quan trọng để Ban huấn luyện chốt lực lượng, rà soát các phương án chiến thuật trước khi bước vào ASEAN Championship 2026.

Theo kế hoạch, sáng 20/7, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Championship 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch. Ở trận ra quân ngày 24/7 trên sân Chonburi, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Timor Leste, hướng tới mục tiêu khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.