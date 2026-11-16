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Đội tuyển Việt Nam đối diện thử thách lớn khi gặp Kyrgyzstan

Thứ Hai, 12:00, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam đối diện thử thách lớn khi gặp Kyrgyzstan, đội bóng đang có phong độ cao và bất bại trong 5 trận gần nhất.

Kyrgyzstan bất bại 5 trận liên tiếp trước cuộc đối đầu Việt Nam

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Kyrgyzstan ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường vào lúc 19h ngày 17/11. Đây là trận đấu quyết định tới chức vô địch của giải.

Trước cuộc so tài này, Kyrgyzstan đang có phong độ rất tốt. Theo đó, Kyrgyzstan có chuỗi 5 trận bất bại, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng Trung Á lần lượt đánh bại Maldives 5-0, Lebanon 3-1 và Đài Bắc Trung Hoa 3-0. Hai trận còn lại, họ đều hòa Palestine với tỷ số 0-0. Đáng chú ý, Kyrgyzstan chỉ để thủng lưới 1 bàn trong chuỗi trận này.

Doi tuyen viet nam doi dien thu thach lon khi gap kyrgyzstan hinh anh 1
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 19h ngày 17/11.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có 3 chiến thắng và 2 thất bại ở 5 trận gần nhất. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đánh bại Philippines 1-0, Pakistan 4-2 và Đài Bắc Trung Hoa 2-0, nhưng để thua Malaysia 0-1 và Thái Lan 0-2.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đại diện Đông Nam Á. Trong lần gặp nhau duy nhất vào năm 2024, Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier đã nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan.

Ở lần tái đấu này, HLV Kim Sang Sik không có lực lượng mạnh nhất khi trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới nhằm thử nghiệm và lắp ráp đội hình. Ngược lại, Kyrgyzstan đang có sự tự tin sau chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Kết quả này giúp họ chỉ cần một trận hòa để giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế.

Doi tuyen viet nam doi dien thu thach lon khi gap kyrgyzstan hinh anh 2
Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam giành kết quả thuận lợi (Ảnh: Hoài Thương).

Dù vậy, HLV Urmat Abdukaimov vẫn thể hiện sự thận trọng. Nhà cầm quân Kyrgyzstan cho biết đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa cùng một số màn trình diễn gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ông đánh giá Việt Nam có tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan sẽ so tài vào lúc 19h ngày 17/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
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HAGL đối diện với thực tế phũ phàng sau U23 Quốc tế 2026

VOV.VN - Các cầu thủ trưởng thành từ HAGL góp công lớn vào chức vô địch của U23 Việt Nam tại giải giao hữu U23 Quốc tế 2026. Tuy nhiên, khi trở lại V-League 2026/2027, họ phải đối diện với một thực tế hoàn toàn khác là cuộc chiến trụ hạng đầy khắc nghiệt của đội bóng phố Núi.

Yến Hoàng/VOV.VN
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