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Đội vô địch World Cup sẽ được trao nhẫn vô địch theo truyền thống thể thao Mỹ

Thứ Bảy, 07:44, 18/07/2026
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VOV.VN - Đội tuyển vô địch World Cup 2026 sẽ không chỉ nâng cao chiếc cúp vàng danh giá và nhận huy chương vô địch mà còn được trao thêm một phần thưởng đặc biệt là chiếc nhẫn vô địch – biểu tượng quen thuộc trong các giải thể thao chuyên nghiệp của Mỹ.

Theo FIFA, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, truyền thống trao nhẫn vô địch của thể thao Mỹ được áp dụng cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết, những chiếc nhẫn được thiết kế riêng nhằm “mang một trong những truyền thống thể thao dễ nhận biết nhất của Mỹ đến với môn thể thao toàn cầu”.

Trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 15h chiều 19/7 (giờ miền Đông nước Mỹ) trên sân MetLife, bang New Jersey. Bên cạnh huy chương vàng và chiếc cúp vô địch, đội đăng quang sẽ trở thành chủ nhân đầu tiên của bộ nhẫn vô địch World Cup.

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FIFA thông báo đội tuyển đăng quang tại World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu nhận nhẫn vô địch bên cạnh chiếc Cup vàng danh giá và huy chương. Ảnh: FIFA

Theo thiết kế, một mặt của chiếc nhẫn khắc hình chiếc cúp World Cup, trong khi mặt còn lại sẽ được cá nhân hóa theo đội tuyển chiến thắng. Ngay sau trận chung kết, huấn luyện viên trưởng và đội trưởng đội vô địch sẽ nhận những chiếc nhẫn tạm thời trong lễ trao giải. Sau đó, FIFA sẽ chế tác phiên bản chính thức và trao cho toàn bộ thành viên đội bóng vào một dịp riêng.

FIFA cho biết, chỉ 2.026 chiếc nhẫn được đánh số sẽ được sản xuất để đánh dấu kỳ World Cup 2026. Trong số này, 30 chiếc dành cho đội tuyển vô địch, còn 1.996 chiếc sẽ được bán ra công chúng dưới dạng phiên bản sưu tầm.

Mỗi chiếc nhẫn được chế tác từ vàng nguyên chất khảm kim cương và mang một số serie duy nhất. Một mặt của chiếc nhẫn khắc hình chiếc cúp vô địch FIFA World Cup, mặt còn lại thể hiện tên của đội chiến thắng. Giá trị ước tính của mỗi chiếc nhẫn nằm trong khoảng từ 30.000 đến 50.000 USD.

Trong trận chung kết sắp tới, nếu đánh bại Tây Ban Nha, Argentina sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ năm 1962. Trong khi đó, Tây Ban Nha đang hướng tới danh hiệu vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang đầu tiên tại Nam Phi năm 2010.

Quang Trung/VOV-Washington
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