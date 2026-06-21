Rạng sáng 21/6, ĐT Đức đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở lượt trận rạng sáng 21/6. Dù bị dẫn trước nhưng đại diện châu Âu vẫn bình tĩnh lội ngược dòng để có chiến thắng nhờ cú đúp của tiền đạo Undav.

ĐT Đức lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup sau 12 năm. (Ảnh: Reuters).

Với 2 trận toàn thắng để sở hữu 6 điểm tuyệt đối, ĐT Đức đã trở thành đội tuyển đầu tiên của bảng E giành quyền đi tiếp, bất chấp kết quả của các loạt trận còn lại.

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, ĐT Đức mới vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup. Trước đó ở các giải đấu vào năm 2018 và 2022, ĐT Đức đều bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Trong lần gần nhất vượt qua được vòng đấu bảng vào năm 2014, ĐT Đức chính là đội bóng đã bước lên ngôi vô địch. Năm đó, ĐT Đức đăng quang danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới sau khi thắng Argentina 1-0 ở chung kết.

Trước mắt ĐT Đức sẽ là trận đấu cuối vòng bảng gặp Ecuador vào ngày 26/6. Sau đó, đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup sẽ thi đấu vòng 32 đội với đối thủ sẽ được xác định trong ít ngày tới, sau khi các trận đấu vòng bảng chính thức kết thúc.

Cùng với ĐT Đức, có 2 đội tuyển khác cũng đã vượt qua vòng bảng giải đấu năm nay dù chưa đá lượt trận cuối là Mỹ và Mexico.