ĐT Futsal nữ Việt Nam hội quân, hướng tới giải đấu châu Á

Ngày 1/11, ĐT Futsal nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu đợt tập trung thứ hai trong năm 2026 nhằm chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6. Trong đợt tập trung này, cô trò HLV trưởng Huỳnh Thị Thanh Khiết dự kiến có 2 trận giao hữu quốc tế với ĐT Futsal nữ New Zealand vào các ngày 12/11 và 14/11.

Ảnh: VFF

Theo danh sách được triệu tập, ĐT Futsal nữ Việt Nam gồm 16 cầu thủ. Lực lượng tập trung đến từ CLB Thái Sơn Nam TP.HCM, CLB Thái Sơn Bắc và Trung tâm TDTT Thống Nhất.

Cụ thể, 3 thủ môn được triệu tập gồm Ngô Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Hải Yến và Nguyễn Thị Kim Phương. Ở nhóm cầu thủ, những gương mặt góp mặt trong danh sách gồm Lê Thị Thanh Ngân, Nguyễn Phương Anh, A Dắt Rin Tô, Trần Nguyệt Vi, Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Trần Tuyết Mai, Đinh Thị Ngọc Hân, Ka Nhăm, Bùi Thị Hồng Hạnh, H Thư Buôn Krông, Nguyễn Thị Như Ý, Nguyễn Huỳnh Như và Hoàng Thị Nương.

ĐT Futsal nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại CLB Futsal thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, TP. HCM. Trong giai đoạn từ ngày 1/11 đến 12/12, ban huấn luyện tập trung củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ thuật cá nhân, nâng cao khả năng phối hợp và triển khai các phương án chiến thuật, đồng thời rà soát lực lượng thông qua các trận đấu giao hữu quốc tế.

Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, ĐT Futsal nữ New Zealand dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7/11 với lực lượng 14 cầu thủ, trong đó có ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Hai trận giao hữu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 12/11 và 14/11 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Đây là dịp để ban huấn luyện ĐT Futsal nữ Việt Nam đánh giá quá trình chuẩn bị, kiểm tra khả năng vận hành lối chơi và tạo điều kiện cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Việc đối đầu với một đối thủ đến từ châu Đại Dương cũng giúp đội tuyển có thêm những thử nghiệm cần thiết về nhân sự và chiến thuật, qua đó tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo thông tin mới nhất, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 sẽ được tổ chức từ ngày 28/3 đến 8/4/2027 tại Saudi Arabia. Đây là cơ sở để ĐT Futsal nữ Việt Nam tiếp tục có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt tại đấu trường châu lục.