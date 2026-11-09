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ĐT Futsal Việt Nam không thể tái hiện bất ngờ trước ĐT Futsal Nga

Thứ Hai, 06:19, 09/11/2026
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VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua 0-8 trong trận giao hữu với ĐT Futsal Nga tại nhà thi đấu Meshcherskyi ở thành phố Nizhny Novgorod (Nga).

Dt futsal viet nam khong the tai hien bat ngo truoc Dt futsal nga hinh anh 1
ĐT Futsal Việt Nam bước vào trận giao hữu với ĐT Futsal Nga. (Ảnh: VFF)

Trong trận giao hữu diễn ra tối 8/11 tại thành phố Nizhny Novgorod (Nga), ĐT Futsal Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đối thủ đang đứng thứ 7 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA và từng giành ngôi á quân Futsal World Cup 2016.

Dù từng cầm hòa Nga với tỷ số 2-2 tại giải giao hữu Continental Futsal Championship ở Thái Lan hồi tháng 8/2026, ĐT Futsal Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong lần tái đấu này. Bên cạnh sự vượt trội của đối thủ, thầy trò HLV Diego Giustozzi còn phải thích nghi với điều kiện thời tiết lạnh tại Nizhny Novgorod, đồng thời chịu ảnh hưởng nhất định về thể lực sau hành trình di chuyển dài từ Kyrgyzstan.

Dt futsal viet nam khong the tai hien bat ngo truoc Dt futsal nga hinh anh 2
HLV Diego Giustozzi có những thử nghiệm mới ở ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Ở trận đấu này, HLV Diego Giustozzi tiếp tục thử nghiệm nhân sự và các tổ đấu. Trước đối thủ có trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội, ĐT Futsal Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự và kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà tận dụng tốt các cơ hội để ghi 5 bàn thắng trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh của ban huấn luyện giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu chắc chắn hơn. Tuy nhiên, ĐT Futsal Nga vẫn duy trì được sức ép và ghi thêm 3 bàn, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0.

Hai đội sẽ tiếp tục gặp nhau trong trận giao hữu lượt về vào lúc 23h00 ngày 10/11 (giờ Việt Nam). Đây cũng là trận đấu cuối cùng của ĐT Futsal Việt Nam trong đợt tập trung và thi đấu quốc tế tháng 11/2026.

 

PV/VOV.VN
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