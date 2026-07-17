English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐT Myanmar dùng dàn cầu thủ "thất nghiệp" đấu ĐT Việt Nam

Thứ Sáu, 08:00, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Myanmar sử dụng nhiều cầu thủ đang không thuộc biên chế bất cứ CLB nào để đối đầu ĐT Việt Nam trong trận giao hữu diễn ra ngày 18/7.

Ngày 18/7, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu với ĐT Myanmar trên sân Thái Nguyên. Đây là trận đấu được xem như "tổng duyệt" của 2 đội trước khi bước vào AFF ASEAN Cup 2026. 

Dt myanmar dung dan cau thu that nghiep dau Dt viet nam hinh anh 1
Ảnh: MFF. 

Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên vào đêm 15/7 với lực lượng gồm 26 cầu thủ. Thành phần đội hình kết hợp nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cùng các tuyển thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu tại giải quốc nội cũng như các CLB ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Đáng chú ý, trong số 26 cầu thủ của ĐT Myanmar lần sang Việt Nam lần này, có đến 4 người đang không thuộc biên chế bất cứ CLB nào là Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo và Than Paing. Những cầu thủ này vừa chia tay CLB chủ quản sau mùa giải 2025/2026 và chưa tìm được bến đỗ mới cho mùa bóng 2026/2027. 

Dù đang tạm thời "thất nghiệp" nhưng Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo và Than Paing vẫn là những nhân tố quan trọng, đã thể hiện được năng lực trong màu áo ĐT Myanmar suốt những năm qua. 

Trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h ngày 18/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. 

Dt myanmar dung dan cau thu that nghiep dau Dt viet nam hinh anh 2
Danh sách cụ thể 26 cầu thủ của ĐT Myanmar. (Ảnh: MFF). 
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội tuyển Myanmar mang đội hình đáng gờm đến đối đầu với Việt Nam
Đội tuyển Myanmar mang đội hình đáng gờm đến đối đầu với Việt Nam

VOV.VN - Đội tuyển Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên sau hành trình di chuyển từ Yangon để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam, diễn ra vào lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Đội tuyển Myanmar mang đội hình đáng gờm đến đối đầu với Việt Nam

Đội tuyển Myanmar mang đội hình đáng gờm đến đối đầu với Việt Nam

VOV.VN - Đội tuyển Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên sau hành trình di chuyển từ Yangon để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam, diễn ra vào lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Người hâm mộ mua vé trực tiếp trận giao hữu ĐT Việt Nam vs Myanmar ở đâu?
Người hâm mộ mua vé trực tiếp trận giao hữu ĐT Việt Nam vs Myanmar ở đâu?

VOV.VN - Để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam vs Myanmar (diễn ra 19h00 ngày 18/7/2026 tại SVĐ tỉnh Thái Nguyên), BTC sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại một điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên.

Người hâm mộ mua vé trực tiếp trận giao hữu ĐT Việt Nam vs Myanmar ở đâu?

Người hâm mộ mua vé trực tiếp trận giao hữu ĐT Việt Nam vs Myanmar ở đâu?

VOV.VN - Để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam vs Myanmar (diễn ra 19h00 ngày 18/7/2026 tại SVĐ tỉnh Thái Nguyên), BTC sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại một điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên.

ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam
ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Myanmar có HLV mới trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam khi bổ nhiệm HLV Jorn Andersen ngồi "ghế nóng".

ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam

ĐT Myanmar bổ nhiệm thầy cũ của Công Phượng trước ngày đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Myanmar có HLV mới trước trận giao hữu với ĐT Việt Nam khi bổ nhiệm HLV Jorn Andersen ngồi "ghế nóng".

Người hâm mộ có thể mua vé trận Việt Nam vs Myanmar qua kênh nào?
Người hâm mộ có thể mua vé trận Việt Nam vs Myanmar qua kênh nào?

VOV.VN - Vé vào sân cổ vũ cho trận đấu giữa Việt Nam vs Myanmar sẽ được phân phối từ ngày mai 8/7.

Người hâm mộ có thể mua vé trận Việt Nam vs Myanmar qua kênh nào?

Người hâm mộ có thể mua vé trận Việt Nam vs Myanmar qua kênh nào?

VOV.VN - Vé vào sân cổ vũ cho trận đấu giữa Việt Nam vs Myanmar sẽ được phân phối từ ngày mai 8/7.

Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan
Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm phiến quân đang diễn biến phức tạp tại huyện Myawaddy, bang Kayin - giáp ranh với huyện Maesot, tỉnh Tak của Thái Lan. Hôm qua (5/7), một quả đạn cối 60mm và đạn từ súng máy đã lạc sang vùng lãnh thổ của Thái Lan, trúng nhà người dân.

Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan

Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm phiến quân đang diễn biến phức tạp tại huyện Myawaddy, bang Kayin - giáp ranh với huyện Maesot, tỉnh Tak của Thái Lan. Hôm qua (5/7), một quả đạn cối 60mm và đạn từ súng máy đã lạc sang vùng lãnh thổ của Thái Lan, trúng nhà người dân.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế