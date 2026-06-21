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ĐT Nhật Bản thiết lập hàng loạt kỷ lục trong trận đấu thứ 1.000 của World Cup

Chủ Nhật, 14:32, 21/06/2026
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VOV.VN - ĐT Nhật Bản thiết lập hàng loạt kỷ lục trong chiến thắng 4-0 trước ĐT Tunisia. Đây cũng là trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử của các VCK World Cup.

Trưa 21/6, ĐT Nhật Bản giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Tunisia ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Các bàn thắng của Samurai Xanh trận này được ghi do công của Kamada, Ueda (cú đúp) và Ito. Sau trận thắng này, ĐT Nhật Bản đã có 4 điểm sau 2 lượt trận và có rất nhiều cơ hội tiến vào vòng 32 đội. 

Dt nhat ban thiet lap hang loat ky luc trong tran dau thu 1.000 cua world cup hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Trận thắng ấn tượng của ĐT Nhật Bản trong loạt trận trưa nay giúp thầy trò HLV Moriyasu xô đổ hàng loạt cột mốc của những ĐT Nhật Bản đã từng tham dự World Cup trước đây. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 8 lần tham dự World Cup, ĐT Nhật Bản ghi được 4 bàn trong một trận đấu. 4-0 cũng là chiến thắng có tỷ số đậm nhất mà ĐT Nhật Bản tạo ra trong một trận đấu ở ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới. 

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên sau 24 năm, ĐT Nhật Bản mới thắng tại lượt trận thứ hai vòng bảng của một kỳ World Cup. Lần gần nhất ĐT Nhật Bản thắng tại lượt trận thứ hai là khi họ đánh bại ĐT Nga 1-0 ở World Cup 2002. 

Bên cạnh đó, 4 bàn trong trận gặp Tunisia cũng giúp ĐT Nhật Bản sở hữu 6 bàn thắng ở vòng bảng World Cup 2026. Trong lịch sử, chưa bao giờ ĐT Nhật Bản ghi được đến 6 bàn ở vòng bảng World Cup cho đến trước giải đấu năm nay. 

Về phương diện cá nhân, 2 bàn thắng vào lưới Tunisia cũng giúp Ayase Ueda trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử ghi được cú đúp trong một trận đấu World Cup. 

Ở lượt trận tiếp theo của World Cup 2026, ĐT Nhật Bản sẽ gặp ĐT Thụy Điển vào 6h ngày 26/6. 

Trần Tiến/VOV.VN
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