ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Bangladesh: Dấu ấn Hà Nội FC và vết gợn Xuân Son

Dàn cầu thủ Hà Nội FC chiếm lĩnh sân khấu

Đỗ Hoàng Hên là tâm điểm chú ý trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy. Tiền vệ 31 tuổi có màn ra mắt ở ĐT Việt Nam và được HLV Kim Sang Sik bố trí chơi trọn vẹn 90 phút trước ĐT Bangladesh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tận dụng tối đa cơ hội thử nghiệm cậu học trò mới, khi Đỗ Hoàng Hên được sử dụng như tiền đạo ảo trong hiệp 1 và kéo xuống chơi hộ công trong hiệp 2.

Đỗ Hoàng Hên còn được bố trí xuất phát bên cạnh 4 đồng đội tại Hà Nội FC là Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Duy Mạnh, sau đó kết hợp với đối tác ăn ý một thời ở Nam Định là Nguyễn Xuân Son.

Đỗ Hoàng Hên được thử nghiệm trong nhiều vai trò ở ngày ra mắt ĐT Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Tiếc rằng, Đỗ Hoàng Hên không thể ghi bàn trong ngày ra mắt ĐT Việt Nam. Đỗ Hoàng Hên bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 24 và sút bóng dội cột dọc ở phút 87.

Ấn tượng lớn nhất mà Đỗ Hoàng Hên tạo ra là màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt sau trận đấu. Đỗ Hoàng Hên chia sẻ: “Hên rất vui khi ĐT Việt Nam thắng 3-0. Trận sau Hên sẽ cố gắng ghi bàn”.

Nhưng trong ngày trận đấu diễn ra tại Hàng Đẫy – sân nhà của Hà Nội FC, những nhân tố làm nên chiến thắng cho ĐT Việt Nam đều là những cầu thủ đang sát cánh với Đỗ Hoàng Hên ở đội bóng Thủ đô.

Phạm Tuấn Hải ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam ngay phút thứ 8. Phạm Xuân Mạnh nhân đôi cách biệt ở phút 18. Nguyễn Hai Long ấn định chiến thắng 3-0 trước ĐT Bangladesh ở phút 38.

Những ngôi sao của Hà Nội FC là nhân vật chính trong chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Bangladesh

Cuộc thử nghiệm quy mô của HLV Kim Sang Sik

Trong vòng xoáy “chinh chiến” liên miên của các cấp độ đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik hiếm có dịp bước vào những trận giao hữu với tâm thế thảnh thơi và tiến hành những thử nghiệm.

Thực tế, ĐT Việt Nam có thói quen thi đấu nhạt nhòa trong những trận giao hữu dưới thời HLV Kim Sang Sik và cũng không tạo ra những màn trình diễn ở các trận đấu chính thức trong 1 năm qua. Kể từ sau chiến thắng 5-0 trước ĐT Lào vào tháng 3/2025, ĐT Việt Nam đã trải qua những trận đấu bế tắc ở vòng loại Asian Cup 2027 và không có chiến thắng nào cách biệt quá 2 bàn.

Tuy nhiên, với việc đã sớm giành vé dự Asian Cup 2027 sau khi AFC xử phạt ĐT Malaysia vì sai phạm trong sử dụng cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam bước vào đợt tập trung tháng 3/2026 với tâm thế thoải mái và lực lượng hùng hậu.

Trước đối thủ vừa tầm như ĐT Bangladesh, ĐT Việt Nam đã chơi khoáng đạt, lần đầu tiên có 2 cầu thủ nhập tịch trong đội hình sau một thời gian dài, giành thắng 3-0 và còn có thể tạo ra tỷ số đậm đà hơn nữa nếu may mắn hơn. Đây là trải nghiệm mới mẻ với người hâm mộ.

Nguyễn Xuân Son vào sân từ ghế dự bị nhưng có ngày thi đấu kém duyên. (Ảnh: Hoài Thương)

HLV Kim Sang Sik có dịp ung dung tiến hành nhiều thử nghiệm, bên cạnh việc sử dụng quân bài mới Đỗ Hoàng Hên.

ĐT Việt Nam không có tiền vệ thu hồi bóng nào mà chơi với 2 cặp tiền vệ trung tâm có thiên hương tấn công Nguyễn Quang Hải – Nguyễn Hoàng Đức ở hiệp 1 và Lê Phạm Thành Long – Nguyễn Hai Long trong hiệp 2.

Nơi hàng thủ, HLV Kim Sang Sik lần lượt trao cơ hội đá chính cho Lê Ngọc Bảo và vào sân từ ghế dự bị cho Bùi Hoàng Việt Anh. Đặc biệt Đoàn Văn Hậu có màn tái xuất ở ĐT Việt Nam trong vai trò chạy cánh trái, thay vì chơi trung vệ lệch trái như thời gian qua tại CAHN.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc suýt gặt hái quả ngọt khi thử nghiệm “gà son” Phạm Gia Hưng. Tiếc rằng, tiền đạo này lại dứt điểm dội xà ngang ở phút bù giờ.

Vết gợn hiếm hoi trong cuộc thử nghiệm tại Hàng Đẫy là sự kém duyên của Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này vẫn chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương và liên tục có những pha bỏ lỡ đáng tiếc trước khung thành ĐT Bangladesh.

HLV Kim Sang Sik có nhiều thử nghiệm suôn sẻ trong trận ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Bangladesh. (Ảnh: Hoài Thương)

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện sẽ cần kiểm tra lại cân nặng của Xuân Son và hy vọng tiền đạo này sẽ chơi tốt hơn trong trận gặp ĐT Malaysia.

HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh tỷ số 3-0 trước ĐT Bangladesh không quan trọng bằng những gì ĐT Việt Nam thu hoạch được trên sân Hàng Đẫy.

"Trận này chủ yếu là để chúng tôi kiểm tra thể trạng các cầu thủ, vì họ đá liên tục ở V-League thời gian vừa rồi. Tôi cũng thay nhiều để cân đối điểm rơi thể trạng cho các học trò trước trận gặp ĐT Malaysia vào ngày 31/3 tới" – HLV Kim Sang Sik nói.

