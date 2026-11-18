Tối 17/11, ĐT Việt Nam phải nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế 2026, dù có thời điểm nắm lợi thế dẫn bàn nhờ công của Đình Bắc và tiến rất gần đến chiến thắng.

Dẫu vậy, hai pha lập công liên tiếp ở những phút cuối đã khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh rơi chiến thắng theo cách đầy tiếc nuối. Phút 86, Valerii Kichin bật cao đánh đầu sau tình huống phạt góc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Chỉ 3 phút sau, Erbol Atabaev tạo nên siêu phẩm khi tung cú sút từ phần sân nhà, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Trung Kiên, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho Kyrgyzstan.

ĐT Kyrgyzstan ngược dòng thắng chóng vánh ĐT Việt Nam (Ảnh: Hoài Thương)

Dù thất bại, trận đấu vẫn mang đến một điểm đáng chú ý liên quan đến cách sử dụng nhân sự của ĐT Việt Nam. Cụ thể, HLV Kim Sang Sik đã thực hiện tổng cộng 8 sự thay đổi cầu thủ, vượt qua giới hạn tối đa 6 quyền thay người theo quy định trước đây.

Sở dĩ nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể thực hiện điều này là bởi Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã điều chỉnh luật dành cho các trận giao hữu quốc tế được FIFA công nhận. Theo quy định mới, mỗi ĐTQG được phép thay tối đa 8 cầu thủ trong một trận đấu, thậm chí con số này có thể tăng lên 11 nếu hai đội đạt được thỏa thuận.

Thay đổi trên được áp dụng từ ngày 1/7/2026, đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý so với quy định cũ. Trước đó, các trận giao hữu quốc tế được FIFA công nhận chỉ cho phép mỗi đội thay tối đa 6 cầu thủ, còn nếu xuất hiện quyền thay người thứ 7, trận đấu sẽ không được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Khuất Văn Khang nằm trong số 8 phương án thay người của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Hoài Thương)

Việc nới rộng số lượng cầu thủ được thay thế giúp các đội tuyển có thêm cơ hội thử nghiệm đội hình và đánh giá năng lực của nhiều nhân tố khác nhau. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các HLV tính toán phương án chiến thuật, phân bổ thời lượng thi đấu và trao cơ hội cho những gương mặt mới.

Với ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã tận dụng tối đa quy định mới khi thực hiện đủ 8 quyền thay người trong cuộc đối đầu Kyrgyzstan. Dù kết quả chung cuộc không như mong đợi, trận đấu vẫn là dịp để ban huấn luyện có thêm dữ liệu đánh giá lực lượng và thử nghiệm những phương án nhân sự trước các nhiệm vụ tiếp theo.

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