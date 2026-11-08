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ĐT Việt Nam bất ngờ triệu tập "thần đồng" từng chơi bóng tại Tây Ban Nha

Chủ Nhật, 16:12, 08/11/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam bất ngờ triệu tập tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc sau khi 5 cầu thủ phải rút lui khỏi đợt tập trung lần này vì chấn thương.

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ĐT Việt Nam triệu tập bổ sung tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc. (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam đã nhận tin không vui sau loạt trận vòng 7 V-League khi Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (cùng Ninh Bình) dính chấn thương trong quá trình thi đấu cho CLB chủ quản.

HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự đã quyết định không triệu tập 5 cầu thủ này trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11/2026 của ĐT Việt Nam. Quyết định này nhằm giúp các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Trong bối cảnh đó, ĐT Việt Nam đã triệu tập bổ sung tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (Đà Nẵng). Đây cũng là dịp để ĐT Việt Nam thử nghiệm những nhân tố mới khi AFC đã chuyển thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027 từ tháng 1/2027 sang giai đoạn 23/12/2027 đến 21/1/2028.

Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên từng là "thần đồng" được quan tâm đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi có thời gian chơi bóng ở Tây Ban Nha trong chuyến tập huấn dài 5 tuần tại CLB Cadiz B hồi năm 2023. Cầu thủ sinh năm 2002 cùng từng được triệu tập lên U23 Việt Nam hồi năm 2023. 

Hoàng Vĩnh Nguyên là sản phẩm trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ HAGL và từng có thời gian khoác áo CLB TP.HCM trước khi trở lại đội bóng phố Núi. Tiền vệ này hiện là trụ cột của HAGL ở V-League 2026/2027.

Hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể Công Viettel. Cầu thủ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam và từng cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024. Sau khi rời Thể Công Viettel sang Đà Nẵng, hậu vệ này thường xuyên ra sân tại V-League và thể hiện phong độ ổn định.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 8/11 trước khi gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 và Kyrgyzstan ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình.

Hoàng Long/VOV.VN
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