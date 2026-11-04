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ĐT Việt Nam bổ sung 3 cầu thủ "lạ" cho FIFA Days tháng 11/2026

Thứ Tư, 12:12, 04/11/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam bổ sung 3 cầu thủ chưa có nhiều cơ hội được tập trung ĐTQG trong quá khứ là Nguyễn Đăng Dương (Hưng Yên), tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (Thể Công Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (Hà Nội FC).

Ngày 4/11, HLV Kim Sang Sik đã quyết định bổ sung thêm 3 cầu thủ vào danh sách tham dự giải giao hữu quốc tế trong tháng 11/2026 là: Nguyễn Đăng Dương (Hưng Yên), tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (Thể Công Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (Hà Nội FC). Đây là những nhân tố chưa có nhiều cơ hội được tập trung ĐTQG trong quá khứ. 

Dt viet nam bo sung 3 cau thu la cho fifa days thang 11 2026 hinh anh 1
Nguyễn Đức Anh thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, tất cả những gương mặt nói trên đều đã ít nhiều để lại dấu ấn ở các cấp độ đội tuyển U20, U23. Nguyễn Đăng Dương từng khoác áo U19, U20 và U23 Việt Nam, trong đó có dấu ấn tại đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Trong khi đó, Lê Quốc Nhật Nam từng góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, giành huy chương đồng. Tiền vệ sinh năm 2001 hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Thể Công Viettel.

Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Đức Anh là gương mặt trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Hà Nội. Hậu vệ sinh năm 2003 từng được triệu tập vào các đội tuyển U20 và U23 Việt Nam, có cơ hội tích lũy kinh nghiệm qua những giải đấu quốc tế ở cấp độ trẻ.

Việc bổ sung ba cầu thủ ở các vị trí tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ giúp HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn nhân sự, đồng thời tiếp tục đánh giá năng lực, phong độ của các cầu thủ trong quá trình xây dựng lực lượng trong dài hạn cho đội tuyển Việt Nam.

PV/VOV.VN
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