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ĐT Việt Nam chia tay một cầu thủ trước thềm ASEAN Cup 2026

Thứ Ba, 15:33, 14/07/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đã quyết định để một trung vệ trở về câu lạc bộ sau chuyến tập huấn của ĐT Việt Nam tại Hàn Quốc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với ba trận đấu tập để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Chiều nay 14/7, ĐT Việt Nam đã về đến Hà Nội, khép lại chuyến tập huấn cũng như có khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải.

Dt viet nam chia tay mot cau thu truoc them asean cup 2026 hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik động viên cầu thủ Lê Ngọc Bảo sớm có được trạng thái thể lực tốt nhất (Ảnh: VFF)

Trở về Việt Nam, HLV Kim Sang Sik và Ban huấn luyện đã quyết định để hậu vệ Lê Ngọc Bảo trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương. Hậu vệ thuộc biên chế Ninh Bình chưa kịp đạt trạng thái thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Trước khi chia tay, HLV Kim Sang Sik đã trực tiếp động viên Lê Ngọc Bảo tiếp tục kiên trì điều trị, sớm lấy lại phong độ cũng như bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại hậu vệ này trong đợt tập trung tiếp theo của ĐT Việt Nam.

Dù Ngọc Bảo không thể tham dự ASEAN Cup 2026 nhưng hàng phòng ngự ĐT Việt vẫn có lực lượng được đánh giá cao ở vị trí trung vệ. Bên cạnh những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trên tuyển như Duy Mạnh, Thành Chung, Việt Anh hay Đoàn Văn Hậu, những nhân tố trẻ như Nhật Minh hay Đinh Quang Kiệt cũng được đánh giá có thể chơi tốt khi được trao cơ hội.

ĐT Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 sẵn sàng cho trận giao hữu với ĐT Myanmar vào ngày 18/7.Đến sáng ngày 20/7, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp ĐT Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân Chonburi. Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp Singapore (31/7), Indonesia (3/8) và Campuchia (7/8).

PV/VOV.VN
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