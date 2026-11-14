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ĐT Việt Nam chính thức mất ưu thế trong cuộc đua vô địch giải giao hữu quốc tế

Thứ Bảy, 21:14, 14/11/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam chính thức mất ưu thế trong cuộc đua vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường sau khi Kyrgyzstan thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0.

Tối 14/11, giải giao hữu quốc tế ở sân Thiên Trường diễn ra lượt trận thứ hai với trận đấu Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan. Nếu như ĐT Việt Nam triệu tập nhiều gương mặt mới, ưu tiên tính thử nghiệm tại giải đấu năm nay thì Kyrgyzstan sử dụng đội hình mạnh nhất với nhiều nhân tố đã cùng nhau vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2026.

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Kyrgyzstan thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0. (Ảnh: KFU). 

Với thực lực đó, Kyrgyzstan được đánh giá cao hơn hẳn Đài Bắc Trung Hoa và họ sớm dồn đội hình lên tấn công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đại diện Trung Á đã có bàn thắng ở phút 31. Bóng được lật từ cánh phải vào và Uulu có mặt kịp thời để dứt điểm ghi bàn. 

Đến phút 43, cách biệt được nhân đôi cho Kyrgyzstan. Uulu đi bóng và dứt điểm uy lực khiến thủ môn Đài Bắc Trung Hoa không thể bắt dính, tạo cơ hội cho Kojo đệm bóng cận thành lập công. 

Sang hiệp 2, Kyrgyzstan có nhiều thay đổi nhân sự và không còn có được thế trận quá áp đảo. Tuy nhiên, họ vẫn có được bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút bù giờ của Akmatov.

Với thắng lợi này, Kyrgyzstan chỉ cần hòa trong trận đấu ngày 17/11 với ĐT Việt Nam là sẽ lên ngôi vô địch. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ bắt buộc phải thắng. 

PV/VOV.VN
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