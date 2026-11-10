ĐT Việt Nam có đội trưởng mới, nối dài chuỗi biến động năm 2026

ĐT Việt Nam chính thức công bố ban cán sự trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11/2026. Theo đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung là đội trưởng còn tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là đội phó.

Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Thành Chung đảm nhận vai trò đội trưởng ở ĐT Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1996 cũng là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung lần này, trong bối cảnh nhiều trụ cột được nghỉ ngơi và HLV Kim Sang Sik quyết định thử nghiệm một loạt nhân tố mới.

Ảnh: VFF

Đáng chú ý, băng đội trưởng ĐT Việt Nam đã liên tục có biến động trong năm 2026. Trước đó, băng đội trưởng ĐT Việt Nam thường xuyên gắn liền với một thủ lĩnh suốt thời gian dài như Quế Ngọc Hải (2019-2022), Đỗ Hùng Dũng (2022-2024) hay Đỗ Duy Mạnh (2024-2026).

Cụ thể băng đội trưởng ĐT Việt Nam đã 4 lần thay đổi trong năm 2026: Trung vệ Đỗ Duy Mạnh là đội trưởng ĐT Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là đội trưởng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là đội trưởng ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trung vệ Nguyễn Thành Chung là đội trưởng ĐT Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11.

Hiện tại, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã rút lui vì chấn thương ngay trước khi ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và tiếp tục vắng mặt ở đợt tập trung lần này. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng không góp mặt trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam lần này.

Theo kế hoạch, trong dịp FIFA Days tháng 11/2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường.

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