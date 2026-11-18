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Khoảnh khắc tỏa sáng của Đình Bắc là không đủ

Trên sân Thiên Trường, Nguyễn Đình Bắc đã khiến tất cả phải trầm trồ khi lập siêu phẩm giúp ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước ĐT Kyrgyzstan ở phút 19. Cú sút đưa bóng găm vào góc cao phô diễn những phẩm chất nổi bật của tiền đạo xứ Nghệ: táo bạo, quyết đoán, bùng nổ.

Pha xử lý mãn nhãn của Đình Bắc che mờ một loạt vấn đề của ĐT Việt Nam trong pha lên bóng dẫn tới bàn thắng. Các cầu thủ áo trắng liên tiếp xử lý lập bập khi bị đối phương áp sát và không thể phối hợp gãy gọn. Thế nhưng, các cầu thủ Kyrgyzstan lại liên tiếp mắc sai lầm, để rồi trái bóng nảy lung tung ở giữa sân trước khi chuyển hướng có lợi cho ĐT Việt Nam.

May mắn chỉ 1 lần mỉm cười với Đình Bắc và các đồng đội ở trận này. Trong bối cảnh ưu tiên thử nghiệm nhân sự, ĐT Việt Nam không có được sự ăn ý ở các pha phối hợp và không thể triển khai lối chơi mạch lạc.

Lối chơi mạnh mẽ, giàu thể lực của ĐT Kyrgyzstan khiến ĐT Việt Nam gặp khó. (Ảnh: Hoài Thương)

Ngược lại, ĐT Kyrgyzstan với đủ binh hùng tướng mạnh và quyết tâm hừng hực đã cho thấy vị thế của một đội bóng đang đà đi lên trong làng bóng đá châu Á. Đội khách miệt mài tấn công, khiến hàng phòng ngự ĐT Việt Nam liên tục hoạt động vất vả rồi sụp đổ trong những phút cuối trận.

Chỉ trong vòng 3 phút, ĐT Việt Nam liên tiếp nhận 2 bàn thua. Valerii Kichin đánh đầu thành bàn trong tình huống phạt góc ở phút 86. Erbol Atabaev ghi siêu phẩm từ giữa sân ở phút 89.

Thậm chí xen giữa 2 lần ghi bàn, ĐT Kyrgyzstan còn có tình huống đưa bóng vào lưới ở phút 87 nhưng bị trọng tài thổi phạt vì phạm lỗi với thủ môn Trần Trung Kiên.

3 lần để đối phương đưa bóng vào lưới chỉ trong vòng 3 phút, ĐT Việt Nam với một loạt tân binh và những ý tưởng thử nghiệm đã nhận bài học cay đắng – như lời Đình Bắc chia sẻ sau trận thua ngược 1-2.

ĐT Việt Nam sụp đổ trong những phút cuối khi liên tiếp thủng lưới trước ĐT Kyrgyzstan. (Ảnh: Hoài Thương)

Dư vị tiếc nuối

Trong bối cảnh VCK Asian Cup 2027 lùi lịch tới cuối năm thay vì diễn ra vào đầu năm vì vấn đề an ninh tại Saudi Arabia, đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026 của ĐT Việt Nam không còn mang tính chất tổng duyệt cho giải đấu châu lục như dự tính ban đầu.

Giải giao hữu trên sân Thiên Trường không phải nơi ĐT Việt Nam đặt nặng vấn đề thành tích và cũng không thu hút nhiều khán giả tới sân.

Tuy nhiên, thất bại trước ĐT Kyrgyzstan vẫn là trải nghiệm khó nuốt trôi với đội chủ nhà. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận: “Đây là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2026. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể giành chiến thắng. Tôi cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người”.

HLV Kim Sang Sik trong cuộc họp báo sau trận ĐT Việt Nam thua ĐT Kyrgyzstan 1-2. (Ảnh: Dương Thuật)

Trận thua ngược ĐT Kyrgyzstan tiếp tục nối dài chuỗi trải nghiệm kém vui của ĐT Việt Nam trong thời gian qua. Từ thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026, một loạt trụ cột dính chấn thương, hủy lịch giao hữu với ĐT Nhật Bản đến đợt tập trung với nhiều gương mặt mới toanh đều diễn ra trong giai đoạn cuối năm và kéo theo hàng loạt vấn đề chưa có lời giải thỏa đáng với ĐT Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik không thể nở nụ cười sau trận cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2026 – một năm đáng nhớ với ĐT Việt Nam khi lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup và giành quyền tham dự VCK Asian Cup. Thay vào đó, thầy Kim phải nói lời xin lỗi người hâm mộ dù liên tục nhấn mạnh ĐT Việt Nam ưu tiên thử nghiệm nhân sự ở giải đấu này.

Và năm 2026 của ĐT Việt Nam còn khép lại trong bối cảnh chưa rõ tương lai của HLV Kim Sang Sik khi hợp đồng giữa ông với VFF sắp hết hạn.

Thậm chí, trận thua ĐT Kyrgyzstan 1-2 có thể là trận cuối cùng của HLV Kim Sang Sik với ĐT Việt Nam, dù đây là kịch bản vô cùng đáng tiếc.