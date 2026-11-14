ĐT Việt Nam mất ưu thế trong cuộc đua vô địch giải giao hữu quốc tế?

Hôm nay 14/11, giải giao hữu quốc tế ở sân Thiên Trường sẽ diễn ra lượt trận thứ hai với trận đấu Đài Bắc Trung Hoa vs Kyrgyzstan. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h.

Kyrgyzstan tập luyện trên sân Thiên Trường trước trận đấu. (Ảnh: KFU).

Do giải đấu chỉ có 3 đội nên ĐT Việt Nam sẽ được nghỉ ở lượt trận này. Trước đó, tại lượt trận đầu tiên, ĐT Việt Nam đã thắng Đài Bắc Trung Hoa, do đó đang chiếm ưu thế trong cuộc đua đến chức vô địch.

Tuy vậy, lợi thế của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ không còn trong trường hợp Kyrgyzstan thắng Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số cách biệt lớn hơn 2-0 trong trận đấu tối nay.

Nếu như ĐT Việt Nam triệu tập nhiều gương mặt mới, ưu tiên tính thử nghiệm tại giải đấu năm nay thì Kyrgyzstan sử dụng đội hình mạnh nhất với nhiều nhân tố đã cùng nhau vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Với thực lực đó, Kyrgyzstan được đánh giá cao hơn hẳn Đài Bắc Trung Hoa và khả năng đại diện Trung Á giành thắng lợi cách biệt lớn hơn 2 bàn hoàn toàn có thể xảy ra.

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