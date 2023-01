ĐT Việt Nam nhận được sự hỗ trợ từ FIFA ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022

Ngày 6/1, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp đội chủ nhà trên sân Bung Karno. Đây là trận cầu tâm điểm, có thể sẽ có những sự cố về an ninh, an toàn. Do đó, VFF đã đề nghị AFF và PSSI về việc thắt chặt và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho ĐT Việt Nam trong thời gian lưu trú, thi đấu tại Jakarta, Indonesia nói riêng và cho trận đấu nói chung.

Trận đấu sân khách của ĐT Việt Nam tại Indonesia sẽ được quan tâm đặc biệt về vấn đề an ninh (Ảnh: Duy Đức).

Trước đề nghị từ phía VFF, FIFA sẽ cử 1 cán bộ phụ trách công tác an ninh đến làm nhiệm vụ tại Indonesia trong trận đấu tới. AFF cũng bổ nhiệm 2 giám sát trận đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu

Việc FIFA cử cán bộ đến làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam cho thấy giải đấu AFF Cup càng ngày càng có sức hút với bóng đá thế giới. Bên cạnh đó, FIFA cũng đang quan tâm đến công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế của Indonesia khi ngày khai mạc U20 World Cup 2023 ở quốc gia này đang đến rất gần.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa chủ nhà Indonesia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra lúc 16h30 ngày 6/1 trên sân Bung Karno./.