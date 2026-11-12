ĐT Việt Nam tăng điểm ở bảng xếp hạng FIFA sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa

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ĐT Việt Nam được cộng 2,35 điểm trên bảng xếp hạng FIFA

Theo dữ liệu cập nhật điểm số FIFA, đội tuyển Việt Nam tăng từ 1.231,29 lên 1.233,64 điểm sau trận đấu trên sân Thiên Trường. Do Đài Bắc Trung Hoa đứng thứ 176 thế giới, kém Việt Nam 77 bậc, chiến thắng này chỉ mang lại số điểm tương đối khiêm tốn cho đội bóng áo đỏ.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội cải thiện điểm số khi tiếp tục gặp Kyrgyzstan ngày 17/11 tại giải giao hữu quốc tế 2026. Nếu đánh bại đối thủ này, thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể được cộng điểm nhiều hơn so với Đài Bắc Trung Hoa để củng cố vị trí trong top 100 thế giới.

ĐT Việt Nam được cộng thêm 2,35 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11.

Chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa cũng giúp Việt Nam phần nào bù đắp những tổn thất điểm số trong giai đoạn trước. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển từng được cộng 3,67 điểm sau trận thắng Philippines 1-0 và thêm 1,80 điểm khi đánh bại Pakistan 4-2.

Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Malaysia khiến Việt Nam mất tổng cộng 11,20 điểm. Cụ thể, trận thua Thái Lan 0-2 khiến đội tuyển bị trừ 4,87 điểm, trong khi thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba khiến đội mất thêm 6,33 điểm.

Ở trận thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc là những người đã lập công cho ĐT Việt Nam. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik đã dành lời khen cho Olaha Mạnh Đức, ông cho biết: “Nếu dành lời khen, trước tiên tôi xin chúc mừng Olaha Mạnh Đức. Đây là trận đấu đầu tiên của cậu ấy và Olaha Mạnh Đức đã ghi bàn. Chúc mừng Thành Chung. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đảm nhận vai trò đội trưởng và đã chỉ huy hàng thủ rất tốt”.

Theo lịch đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Kyrgyzstan vào lúc 19h ngày 17/11 tới trên sân Thiên Trường của Ninh Bình. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.