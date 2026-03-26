ĐT Việt Nam thắng đậm ĐT Bangladesh trong ngày ra mắt của Hoàng Hên
VOV.VN - ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với ĐT Bangladesh nhờ các pha làm bàn của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long.
ĐT Việt Nam chơi lấn lướt và có màn trình diễn áp đảo khi tiếp đón ĐT Bangladesh trên sân Hàng Đẫy. Các học trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 3-0 với những pha làm bàn của Phạm Tuấn Hải, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Hai Long.
Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng các cầu thủ lại tỏ ra kém duyên. Nguyễn Xuân Son và Khuất Văn Khang có những pha bỏ lỡ đáng tiếc, trước khi Đỗ Hoàng Hên dứt điểm dội cột dọc ở phút 87 và Phạm Gia Hưng sút bóng dội xà ngang ở phút 90+1.
Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.
Hôm nay 26/3, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với ĐT Bangladesh, trận đấu quốc tế đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong năm 2026.
Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Chúng tôi đang trong quá trình phân tích để tìm ra cách đối phó tốt nhất. Mục tiêu của đội là hướng tới một kết quả tích cực và giành chiến thắng trong trận đấu tới.
HLV Kim Sang Sik chia sẻ thêm, sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên cùng với Nguyễn Xuân Son sẽ giúp đội tuyển linh hoạt hơn trong cách vận hành hệ thống tấn công, có thể sử dụng một hoặc hai tiền đạo tùy theo diễn biến trận đấu, qua đó gia tăng khả năng tạo cơ hội và dứt điểm.
Việc Xuân Son và Hoàng Hên có thể có lần đầu tiên ra sân cho ĐT Việt Nam là một yếu tố người hâm mộ rất chờ đợi ở trận ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh.
Khi còn cùng khoác áo Nam Định, Xuân Son và Hoàng Hên đã tạo nên cặp đôi ăn ý bậc nhất V-League, góp phần giúp đội bóng thành Nam vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của V-League. Rất nhiều người theo dõi bóng đá nước nhà lâu năm đang kỳ vọng bộ đôi cầu thủ nhập tịch này sẽ tái hiện hình ảnh ngày nào ở sân chơi V-League để mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam.
Bên cạnh đó, sự trở lại của những Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng cũng nhận được sự quan tâm. Khán giả muốn chờ đợi màn trình diễn đỉnh cao của bộ đôi hậu vệ đã từng cùng U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam tạo nên nhiều dấu ấn trước khi chấn thương.
Về phần ĐT Bangladesh, đội bóng này có trong đội hình cầu thủ từng nhiều năm thi đấu Ngoại hạng Anh là Hamza Choudhury nhưng phần còn lại của đại diện Nam Á được đánh giá có năng lực không quá cao. Thứ hạng 181 trên bảng xếp hạng FIFA đã nói lên nhiều điều về sức mạnh của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Javier Cabrera.
Chia sẻ trước trận đấu, HLV Javier Cabrera nói: "Đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi đối đầu với những đội bóng mạnh như Việt Nam. Mục tiêu của Bangladesh là tạo ra sự cạnh tranh cao nhất trong trận đấu này, qua đó chuẩn bị cho trận đấu chính thức sắp tới gặp Singapore".
Trận đấu bắt đầu!!! ĐT Việt Nam giao bóng
2': Nguy hiểm!!! Quang Hải để mất bóng ở rìa vòng cấm. Rất may, Ngọc Bảo kịp thời can thiệp để giải nguy cho ĐT Việt Nam.
4': Đáng tiếc!!! Đỗ Hoàng Hên và Tuấn Hải đều băng vào dứt điểm hụt sau quả tạt từ canh phải của Tiến Anh.
5': Cơ hội!!! Cú sút xa của Hoàng Đức đưa bóng đập chân hậu vệ Bangladesh đổi hướng. Đỗ Hoàng Hên ập vào nhưng đối phương đã nhanh chân phá bóng.
8': VÀO!!! ĐT Việt Nam 1-0 ĐT Bangladesh
Thủ môn Bangladesh băng ra đấm bóng hụt trong tình huống phạt góc, Tuấn Hải ập dứt điểm tung lưới đối phương, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.
15': Hoàng Hên xử lý táo bạo!!! Tân binh ĐT Việt Nam rót bóng hướng thẳng vào khung thành sau khi nhận bóng bên cánh trái. Tuy nhiên, thủ môn ĐT Bangladesh đã chơi cảnh giác.
16': KHÔNG VÀO!!! Hoàng Đức tung cú volley đẹp mắt trong tình huống phối hợp đá phạt góc của ĐT Việt Nam, nhưng thủ môn ĐT Bangladesh đã cứu thua ngoạn mục.
18': VÀO!!! ĐT Việt Nam 2-0 ĐT Bangladesh
Quang Hải treo bóng vào vòng cấm từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam.
20': ĐẶNG VĂN LÂM CỨU THUA!!! Thủ môn ĐT Việt Nam bay người hết cỡ để cản phá cú dứt điểm uy lực của Foysal Fahim.
24': KHÔNG VÀO!!! Hoàng Hên dứt điểm hụt khi băng vào đón đường căng ngang của Trương Tiến Anh. Tuy nhiên, Hoàng Hên vẫn kịp khống chế bóng rồi tung cú sút chệch cột dọc.
27': ĐT Bangladesh đáp trả!!! Hoàng Đức phá bóng hụt trước vòng cấm, Sohel Rana lập tức tung cú sút vọt xà ngang.
31': Trung vệ ĐT Việt Nam dâng cao tấn công!!! Lê Ngọc Bảo đột phá trung lộ rồi tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 20m, bóng đập người đối phương đi chệch mục tiêu.
32': ĐT Việt Nam phối hợp ăn ý!!! Hoàng Hên đón đường căng ngang của Tuấn Hải rồi chuyền bóng tinh tế cho Hai Long xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng, cú sút của Hai Long không thắng được thủ môn đối phương.
38': VÀO!!! ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Bangladesh
Hai Long có pha xử lý lắt léo trong vòng cấm ĐT Bangladesh rồi tung cú sút hiểm hóc về góc xa.
43': ĐT Việt Nam phối hợp ngẫu hứng!!! Các cầu thủ áo đỏ thể hiện tâm lý thoải mái khi thực hiện một loạt tình huống đập nhả đẹp mắt để thoát pressing. Tiếc rằng, đường chuyền quyết định để phản công của ĐT Việt Nam lại thiếu chính xác.
45'+1: Cựu sao Ngoại hạng Anh không thể vượt qua Hoàng Đức!!! Hoàng Đức cắt bóng trong chân Hamza Choudhury và bẻ gãy đợt tấn công của ĐT Bangladesh.
Hiệp 1 kết thúc!!! ĐT Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước ĐT Bangladesh 3-0.
ĐT Việt Nam thay người sau giờ nghỉ!!! Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long vào sân thế chỗ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ.
Hiệp 2 bắt đầu!!! ĐT Bangladesh giao bóng
48': Đáng tiếc!!! Xuân Son đánh đầu làm tường cho Hoàng Hên băng lên khai thác khoảng trống, nhưng hậu vệ đối phương kịp lùi về phá bóng.
50': Xuân Son bỏ lỡ cơ hội!!! Tiền đạo ĐT Việt Nam hơi giật mình khi đón đường chuyền dài và không có pha dứt điểm như ý.
55': Vẫn chưa có bàn thắng cho Xuân Son!!! Xuân Son bật cao đánh đầu hụt sau pha đá phạt của Hoàng Hên.
59': Đặng Văn Lâm bắt gọn bóng!!! Thủ môn ĐT Việt Nam phán đoán đúng ý đồ tấn công của ĐT Bangladesh và băng ra đúng nhịp để hóa giải đường căng ngang.
61': Phối hợp bất thành!!! Hoàng Hên nhìn ra khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương, Đoàn Văn Hậu mở tốc độ để băng lên. Tiếc rằng, đường chuyền quyết định trong pha phản công của ĐT Việt Nam lại thiếu chính xác.
63': ĐT Việt Nam thay người!!! Khuất Văn Khang, Bùi Hoàng Việt Anh vào thay Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải.
69': Cựu sao Ngoại hạng Anh dứt điểm!!! Hamza Choudhury đưa bóng đi chệch mục tiêu sau cú sút từ cự ly khoảng 20m.
70': Cơ hội của ĐT Việt Nam!!! Khuất Văn Khang dứt điểm chệch mục tiêu từ góc hẹp thay vì trả bóng ngược ra tuyến hai cho Xuân Son.
72': ĐÁNG TIẾC!!! Văn Khang thoát xuống đối mặt thủ môn sau đường chuyền của Lê Ngọc Bảo. Nhưng thay vì chuyền bóng cho Hoàng Hên dứt điểm vào lưới trống thì Văn Khang lại quyết định lừa qua thủ môn rồi xử lý lỗi.
77': VẪN CHƯA CÓ BÀN THẮNG CHO XUÂN SON!!! Xuân Son băng vào dứt điểm hụt trong gang tấc sau đường căng ngang dọn cỗ của Khuất Văn Khang.
80': Đặng Văn Lâm thể hiện sự chắc chắn!!! Thủ môn ĐT Việt Nam hóa giải cú sút xa táo bạo của đối phương.
82': ĐT Việt Nam thay người!!! Phạm Gia Hưng vào thay Trương Tiến Anh.
83': KHÔNG VÀO!!! Xuân Son càn lướt dũng mãnh trước vòng cấm rồi tung cú sút sạt cột dọc.
86': Cơ hội của ĐT Bangladesh!!! Hamza Choudhury băng vào dứt điểm sau đường căng ngang nhưng Đoàn Văn Hậu đã kịp thời cản bóng cứu nguy cho ĐT Việt Nam.
87': HOÀNG HÊN SUÝT LẬP SIÊU PHẨM!!! Cú sút chân trái đẹp mắt của Hoàng Hên đưa bóng dội cột dọc.
90'+1: BÓNG DỘI XÀ NGANG!!! Khung thành ĐT Bangladesh rung chuyển sau pha dứt điểm của Phạm Gia Hưng. Trước đó, Xuân Son đã tạo ra cơ hội cho ĐT Việt Nam bằng pha xoay người chuyền bóng điệu nghệ.
HẾT GIỜ!!! ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước ĐT Bangladesh trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy.
