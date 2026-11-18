Thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tại giải giao hữu quốc tế 2026 khiến ĐT Việt Nam chịu tổn thất đáng kể về điểm số và thứ hạng FIFA. Theo dữ liệu cập nhật mới nhất, thầy trò HLV Kim Sang Sik bị trừ 5,30 điểm, từ 1.233,64 xuống còn 1.228,34 điểm, qua đó tụt từ vị trí thứ 98 xuống hạng 99 thế giới.

ĐT Việt Nam chịu thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan (Ảnh: Hoài Thương)

Trước đó, chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 giúp ĐT Việt Nam tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Thầy trò HLV Kim Sang Sik từng đứng trước cơ hội vươn lên hạng 97, nhưng bàn thua ở phút 89 trong trận gặp Kyrgyzstan đã khiến mục tiêu này không thể trở thành hiện thực.

Nếu giành chiến thắng trước đại diện Trung Á, ĐT Việt Nam dự kiến được cộng 4,68 điểm và vượt qua Guatemala. Tuy nhiên, thất bại đáng tiếc khiến ĐT Việt Nam đánh mất lợi thế vừa tạo dựng sau trận ra quân.

ĐT Việt Nam bị trừ 5,30 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau trận thua Kyrgyzstan tối 17/11.

Việc trở lại vị trí thứ 99 là kết quả không mong muốn sau những tín hiệu tích cực trong tháng 11. Dù vậy, thứ hạng của ĐT Việt Nam vẫn có thể thay đổi ở các đợt FIFA Days tiếp theo, tùy thuộc vào thành tích của thầy trò HLV Kim Sang Sik và những đối thủ cạnh tranh.

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