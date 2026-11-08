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ĐT Việt Nam và U19 Việt Nam đồng loạt thực hiện bước đi táo bạo

Chủ Nhật, 19:15, 08/11/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam và U19 Việt Nam đồng loạt thực hiện bước đi táo bạo khi trao cơ hội cho những nhân tố mới cũng như ưu tiên tính toán dài hạn.

Dt viet nam va u19 viet nam dong loat thuc hien buoc di tao bao hinh anh 1
Lý Đức và Thanh Nhàn sẽ cùng ĐT Việt Nam tham dự Casper Cup 2026 sau những màn thể hiện ấn tượng ở cấp độ U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam sẽ "thử lửa" một loạt nhân tố mới tại Casper Cup 2026, trong bối cảnh các trụ cột được nghỉ ngơi ở đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11/2026 sau khi liên tiếp chinh chiến tại ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu Casper Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h00 ngày 11/1 và gặp ĐT Kyrgyzstan lúc 19h00 ngày 17/11. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Thiên Trường tại Ninh Bình.

HLV Kim Sang Sik sẽ có dịp thử nghiệm nhiều tân binh ở ĐT Việt Nam như Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức, Lê Quốc Nhật Nam, Trần Ngọc Sơn hay Hoàng Vĩnh Nguyên. Ngoài ra, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam cũng được trao cơ hội lên ĐTQG lần này như Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Vinh hay Nguyễn Thanh Nhàn.

Với việc AFC lùi lịch tổ chức VCK Asian Cup 2027 tới gần 1 năm, từ tháng 1/2027 tới giai đoạn 23/12/2027 đến 21/1/2028, Ban huấn luyện ĐT Việt Nam cũng phải tính toán lại kế hoạch nhằm phù hợp với lịch trình mới.

Do đó, Casper Cup 2026 là cơ hội để ban huấn luyện ĐT Việt Nam tiến hành những toan tính với chủ trương "trẻ hóa – thử nghiệm – tích lũy kinh nghiệm". Việc ưu tiên trao cơ hội cho các nhân tố mới và cầu thủ trẻ "thử lửa" thay vì đặt nặng vấn đề thành tích cũng là bước đi thể hiện sự linh hoạt của VFF và ban huấn luyện trong việc phát triển lực lượng ĐT Việt Nam nhằm thích ứng với biến động trên đấu trường quốc tế.

Dt viet nam va u19 viet nam dong loat thuc hien buoc di tao bao hinh anh 2
U19 Việt Nam sẽ tham dự Panda Cup 2026 tại Trung Quốc cùng thời điểm ĐT Việt Nam thi đấu Casper Cup 2026.(Ảnh: Trần Tiến)

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam không phải đội tuyển duy nhất của bóng đá Việt Nam có bước đi táo bạo về lực lượng nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn thay vì ưu tiên thành tích trước mắt. U19 Việt Nam cũng sẽ tham dự giải giao hữu Panda Cup 2026 tại Trung Quốc với chủ trương trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Do các trung tâm và CLB đang vướng lịch thi đấu các giải trong nước, phần lớn cầu thủ tốt nhất không có mặt tập trung đợt này để tham dự giải giao hữu Panda Cup 2026. Thế nên, ban huấn luyện đã quyết định U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc với đội hình bổ sung nhiều cầu thủ trẻ 16-17.

Ở giải đấu này, U19 Việt Nam sẽ tập trung trao cơ hội cọ xát cho các gương mặt trẻ và chú trọng vào quá trình phát triển lực lượng kế cận. 

Theo lịch thi đấu Panda Cup 2026, U19 Việt Nam sẽ ra quân gặp U19 Trung Quốc lúc 18h35 ngày 11/11, sau đó gặp U19 Hàn Quốc lúc 14h30 ngày 14/11 và gặp U19 Tajikistan lúc 14h30 ngày 17/11.

 

Tuệ Mẫn/VOV.VN
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