Dư âm Pháp 0-2 Tây Ban Nha: HLV Deschamps nợ trọng tài lời xin lỗi

Pháp thua toàn diện trước Tây Ban Nha

Pháp được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup 2026. Nhà đương kim Á quân cũng được siêu máy tính dự đoán là ứng viên số 1 cho chức vô địch trên Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, những dự đoán của siêu máy tính hay giới chuyên môn về trận cầu kịch tính, hấp dẫn giữa hai ông lớn bóng đá châu Âu lại không như kỳ vọng. Pháp chỉ tạo ra được thế trận cân bằng trong 20 phút đầu tiên, trước khi Lucas Digne biếu không cho Tây Ban Nha quả phạt đền.

Sau bàn thua trên chấm 11m, Tây Ban Nha thi đấu hưng phấn, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, các học trò của HLV Deschamps lại thi đấu như gà mắc tóc. Họ bị lối chơi kiểm soát bóng và pressing tầm cao của Tây Ban Nha bóp nghẹt không gian chơi bóng, dẫn tới việc mất kết nối giữa các tuyến.

Pháp thua trận thứ ba liên tiếp trước Tây Ban Nha.

Hình ảnh của tuyển Pháp thắng như chẻ tre ở các vòng đấu trước đó hoàn toàn biến mất trước một Tây Ban Nha chơi trên cơ, trên trình. Đó là lý do mà Mbappe thừa nhận: “Chúng tôi đã không thể triển khai thế trận như mong muốn, cả về mặt kỹ thuật lẫn chiến thuật. Khi bạn không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một trận bán kết World Cup, bạn sẽ không thể giành chiến thắng.

Tây Ban Nha tuân thủ chặt chẽ kế hoạch tác chiến và phát huy tốt sở trường của họ. Họ thích kiểm soát bóng và nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, tuyển Pháp đã không làm được điều mình muốn. Chúng tôi xử lý kỹ thuật quá cẩu thả và không thể trừng phạt đối thủ vào những thời điểm quyết định”.

Mbappe thừa nhận Pháp thua xứng đáng trước Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters).

Mbappe thẳng thắn khẳng định: “Ngay cả khi giành lại được bóng, những pha chạm bước một của chúng tôi cũng không đủ tốt. Điều đó dẫn đến một thất bại. Thật vô cùng thất vọng. Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan, chúng tôi đã không hội tụ đủ các yếu tố cần thiết để bước vào trận chung kết”.

HLV Deschamps nợ trọng tài lời xin lỗi

Chia sẻ với truyền thông sau trận thua trước Tây Ban Nha, HLV Deschamps vô cùng tức giận, nhà cầm quân sinh năm 1968 đã chỉ trích công tác trọng tài. Ông cho rằng: “Trọng tài thứ tư và thứ năm đã làm rất tốt. Tôi không muốn nói thêm. Nhưng các bạn có nghĩ rằng trọng tài chính đủ khả năng để điều khiển một trận bán kết không. Tôi không nói ông ấy không đủ trình độ. Tôi chỉ đặt câu hỏi. Hãy nhìn vào trận đấu. Quả phạt đền và những tình huống khác. Tôi sẽ không rơi vào cái bẫy tranh luận thêm nữa”.

HLV Deschamps chỉ trích trọng tài sau thất bại của Pháp (Ảnh: Reuters).

Thất bại thì luôn có nguyên nhân, nhưng việc HLV Deschamps chỉ trích, đổ lỗi cho trọng tài Ivan Barton ở trận đấu này là vô căn cứ. Bởi khách quan đánh giá, cá nhân trọng tài Ivan Barton và các cộng sự đã điều hành trận đấu công tâm, công bằng.

Pháp thua Tây Ban Nha bởi sai lầm tai hại của Lucas Digne và chính cách sử dụng nhân sự của HLV Deschamps. Trước một Tây Ban Nha bậc thầy về kiểm soát bóng, Deschamps vẫn sử dụng bộ tứ tấn công Mbappe, Dembele, Olise và Barcola.

Hệ quả là tuyến tiền vệ cơ bắp của Pháp tê liệt hoàn toàn trước sự mềm mại, uyển chuyển của Tây Ban Nha. Việc tuyến giữa bị vô hiệu hóa khiến 4 ngôi sao tấn công của Pháp rơi vào trạng thái đói bóng. Đó là lý do mà Dembele, Olise, Mbappe và Barcola im hơi lặng tiếng ở bán kết.

Những sự thay đổi người của HLV Deschamps ở hiệp 2 cũng chậm và thiếu linh hoạt, khi Rayan Cherki vào sân hơi muộn. Tiền vệ của Man City là người hiếm hoi có thể thoát pressing, kiểm soát bóng và chơi bóng với hàng tiền vệ của Tây Ban Nha, nhưng không có nhiều thời gian để thể hiện.

Rayan Cherki được trao quá ít cơ hội ở World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Nhìn rộng ra, ở World Cup 2026, do tuyển Pháp thắng như chẻ tre nên HLV Deschamps đã xoay tua đội hình không đủ nhiều. Dẫn tới những phương án trên băng ghế dự bị khi cần đến thì lại không thể thay đổi cục diện trận đấu.

Trong khi đó, bên kia chuyến tuyến, HLV Luis de la Fuente lại làm điều này rất tốt. Nhà cầm quân 65 tuổi xoay tua đội hình thường xuyên qua từng trận đấu. Do đó, mỗi quân bài chiến lược được tung vào sân đều phát huy được hiệu quả.

Sau trận Pháp 0-2 Tây Ban Nha, tiền vệ Rayan Cherki cho rằng: “Chúng tôi đã tự thua. Không phải do trọng tài, cũng chẳng phải do Tây Ban Nha. Pháp thua về mặt kỹ thuật và chiến thuật. Chúng tôi đã không chơi đúng với lối đá sở trường của mình. Trong khi Tây Ban Nha đã chơi đúng phong cách ưa thích của họ, chúng tôi lại không làm được như vậy nên cả đội đang phải trả giá cho điều đó”.

Rayan Cherki nói không sai, Pháp thua Tây Ban Nha trong ngày mà cả đội hình chơi dưới sức và lỗi lớn nhất thuộc về HLV Deschamps. Ông đã bị chuỗi trận toàn thắng trước trận bán kết lầm tưởng rằng, Pháp không có điểm yếu nên khi rơi vào thế khó đã không kịp ứng biến.

Pháp đã thua toàn diện trước Tây Ban Nha đẳng cấp, bản lĩnh hơn chứ không phải thua do cách điều hành của trọng tài hay vì quả 11m. Thay vì chỉ trích, HLV Deschamps hãy xin lỗi trọng tài, đồng thời nhìn thẳng vào thất bại để sữa sai, bởi ông và các học trò vẫn còn trận tranh hạng Ba.