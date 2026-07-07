FIFA bác đơn khiếu nại của Bỉ, Ngoại trưởng Mỹ nói hủy án treo giò là hợp lý



Trong thông báo, Ủy ban Kháng cáo của FIFA cho biết, đơn khiếu nại của phía Bỉ bị bác vì “không đủ điều kiện xem xét”, do Liên đoàn bóng đá Bỉ không phải là 1 bên trong quá trình tố tụng kỷ luật đối với Balogun và vì vậy không có tư cách pháp lý để kháng cáo quyết định.

Vụ việc bắt nguồn từ trận thắng Bosnia và Herzegovina hôm 1/7, khi Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống giẫm lên mắt cá chân cầu thủ đối phương. Theo quy định thông thường, cầu thủ sẽ bị treo giò 1 trận ở vòng đấu tiếp theo.

Folarin Balogun nhận thẻ đỏ từ trọng tài Raphael Claus ở trận đấu gặp Bosnia & Herzegovina. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận, đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và đề nghị tổ chức này xem xét lại án phạt. Ông Trump cho biết, đã theo dõi trận đấu và cho rằng pha va chạm “không phải là một pha phạm lỗi”. Đồng thời nhận định, việc không cho 1 trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Mỹ thi đấu sẽ làm giảm giá trị của trận đấu.

Sau cuộc trao đổi này, FIFA quyết định chuyển án treo giò của Balogun thành án treo trong thời hạn 1 năm, phụ thuộc vào hành vi của cầu thủ. Quyết định hiếm có này giúp tiền đạo của đội tuyển Mỹ đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ ở vòng 1/8 vào ngày 6/7 nhưng cũng vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía đội tuyển và liên đoàn bóng đá Bỉ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên tiếng bảo vệ quyết định của FIFA. Ông cho rằng, việc hủy án treo giò là hợp lý vì nếu Bỉ đánh bại đội tuyển Mỹ trong điều kiện đối thủ thiếu vắng chân sút chủ lực, chiến thắng đó sẽ luôn bị đặt dấu hỏi.

Ông Rubio cho biết, theo những người am hiểu bóng đá mà ông trao đổi, Balogun không cố ý phạm lỗi vì thậm chí còn không nhìn xuống trong tình huống va chạm.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Mỹ còn nói rằng, tranh cãi này “có thể trở thành một vấn đề quốc tế”. Trả lời với phóng viên, ông Rubio cho rằng, không chắc phía Bỉ có đang muốn biến câu chuyện này thành một vấn đề quốc tế hay không. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng, hai bên sẽ còn nhắc lại chuyện này tại Thượng đỉnh NATO vào ngày mai (8/7) khi hai bên gặp nhau.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là trận đấu giữa Mỹ và Bỉ sẽ diễn ra với lực lượng mạnh nhất của cả hai đội, để đội đi tiếp có thể khẳng định mình giành chiến thắng một cách hoàn toàn thuyết phục.