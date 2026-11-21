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Trang chủ FIFA và AFC đồng loạt dành những lời có cánh cho U17 Việt Nam dù thầy trò HLV Cristiano Roland không thể giành điểm trong trận ra quân tại U17 World Cup 2026. Các bài viết đều đánh giá U17 Việt Nam đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc khi thua sát nút U17 Bỉ 2-3.

Bàn mở tỷ số đẹp mắt của Lê Sỹ Bách được đội ngũ truyền thông của FIFA so sánh với cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic: “U17 Việt Nam mở tỷ số ngay phút thứ 4 sau pha xử lý đậm chất Zlatan của Lê Sỹ Bách, với cú đánh gót ngoạn mục từ tình huống phạt góc”.

Bài viết của FIFA cũng cho rằng U17 Bỉ trải qua phen thót tim khi U17 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ và Chu Ngọc Nguyễn Lực rút ngắn tỷ số xuống 2-3 với pha đá phạt góc táo bạo đưa bóng đi thẳng vào lưới ở phút 84.

U17 Việt Nam có màn trình diễn đầy cảm xúc trước U17 Bỉ. (Ảnh: VFF)

Tương tự trang chủ FIFA, bài viết của AFC cũng bày tỏ sự ấn tượng với 2 siêu phẩm của U17 Việt Nam. Trang chủ AFC nhấn mạnh rằng U17 Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu tới cùng trong lần đầu tiên ra sân thi đấu tại U17 World Cup.

“U17 Bỉ đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước màn ra mắt đấu trường thế giới của U17 Việt Nam. Đại diện bóng đá châu Âu được đánh giá cao hơn, nhưng sớm thủng lưới ngay phút thứ 4 sau pha xử lý táo bạo của Lê Sỹ Bách” – Trang chủ AFC viết.

“Từ quả phạt góc, Chu Ngọc Nguyễn Lực đưa bóng đi thẳng vào lưới U17 Bỉ để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và thắp lên hy vọng cho đội bóng Đông Nam Á. U17 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình trong những phút cuối. Dù không thể gỡ hòa, các cầu thủ U17 Việt Nam đã cho thấy quyết tâm và tinh thần chiến đấu đáng khích lệ” – Bài viết của AFC nêu quan điểm.

Sau trận ra quân gặp U17 Bỉ, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục chạm trán U17 New Zealand vào ngày 23/11 và đối đầu với U17 Mali vào ngày 26/11 tại bảng G U17 World Cup 2026.

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