FPT Play sở hữu bản quyền trận đấu giao hữu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam

Với vai trò đối tác Duy Nhất và Chính Thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về thương quyền truyền hình, sản xuất và phát sóng các giải đấu của các ĐTQG từ năm 2023, FPT Play tiếp tục sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng các trận đấu giao hữu quốc tế của ĐT U23 Quốc gia Việt Nam tại SVĐ Pleiku, Gia Lai và các trận đấu giao hữu quốc tế của ĐTQG Việt Nam tại SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.

FPT Play sở hữu bản quyền các trận đấu giao hữu quốc tế của Đội tuyển U23 và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam

Các trận đấu được truyền tải trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội… Điều này tái khẳng định vai trò của FPT Play, đơn vị đi đầu trong công tác bản quyền truyền hình, đóng góp vào từng bước lớn mạnh của ĐTQG.

Các trận đấu giao hữu quốc tế của U23 Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 10/11/2026 đến ngày 14/11/2026 tại SVĐ Pleiku, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của bốn đội tuyển: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan ngày 10/11, U23 Singapore ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11/2026. Các trận đấu giao hữu quốc tế này do VFF phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và CLB HAGL.

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế U23 2026

Song song, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn có cơ hội theo dõi các trận đấu giao hữu quốc tế của ĐTQG Việt Nam trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 11/11 đến 15/11/2026 với sự góp mặt của đội chủ nhà Việt Nam cùng hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11/11 và Kyrgyzstan vào ngày 15/11. Hai trận đấu là cơ hội để Ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm các phương án chiến thuật và chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng, hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế 2026 của ĐT Việt Nam

Ông Trần Quý Long, Trưởng Ban Sản xuất Nội dung Thể thao FPT Play, đơn vị sở hữu bản quyền của các trận đấu, cho biết: “Trong nhiều năm liên tiếp là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền các trận đấu của các đội tuyển quốc gia, FPT Play luôn không ngừng nỗ lực mang đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam quá trình trưởng thành, phát triển, đi lên của các tuyển thủ trẻ, từ các đấu trường trong nước cho đến quốc tế. Với các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển U23 cũng như ĐTQG Việt Nam, chúng tôi không chỉ truyền tải đến khán giả cả nước những hình ảnh về sự nhiệt huyết của các cầu thủ, thúc đẩy giao lưu quốc tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.”

FPT Play sẽ sản xuất và phát sóng toàn bộ các trận đấu với tiêu chuẩn chất lượng cao, tiệm cận quốc tế, mang đến không khí sôi động và chân thực nhất đến khán giả trên ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box hoặc trên website https://fptplay.vn.

Riêng đối với các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, FPT Play và VTV cũng đã đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ bản quyền. Các trận đấu này cũng sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình VTV.