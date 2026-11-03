English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

FPT PLAY, TV360 & MYTV đồng sở hữu bản quyền VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™

Thứ Ba, 17:24, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ba đơn vị truyền hình FPT Play và TV360, MyTV công bố đồng sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ tại Việt Nam, trong đó có các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam, đại diện lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết.

Với mong muốn đưa giải đấu tiếp cận với đông đảo khán giả, FPT Play và TV360, MyTV đã cùng trở thành 3 đơn vị dịch vụ truyền hình sẽ phát sóng trọn vẹn VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ tại lãnh thổ Việt Nam. Khán giả trong nước có thể theo dõi giải đấu trên các nền tảng của ba đơn vị, bao gồm các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại vòng bảng.

Sở hữu hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của ba đơn vị viễn thông hàng đầu Việt Nam, TV360, FPT Play và MyTV đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu thưởng thức những trận cầu nghẹt thở tại VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ của người hâm mộ trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội… 

fpt play, tv360 mytv dong so huu ban quyen vck fifa u17 world cup qatar 2026 hinh anh 1
FPT Play đồng sở hữu bản quyền VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ tại Việt Nam

Đại diện các đơn vị dịch vụ truyền hình cho biết, việc FPT Play, TV360 và MyTV cùng phối hợp không chỉ mở rộng lựa chọn nền tảng theo dõi Giải Vô địch Bóng đá U17 Thế giới Qatar 2026 mà còn góp phần tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ Việt Nam khi thi đấu và khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.

VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng và tổ chức tổng cộng 104 trận đấu. Đây là kỳ FIFA U17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Từ vòng 1/16 trở đi, giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp.

ĐT U17 Việt Nam là đội tuyển duy nhất đến từ Đông Nam Á, giành quyền tham dự VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết giải đấu.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Ba đối thủ mang đến những thử thách khác nhau: Bỉ được đánh giá cao ở nền tảng kỹ thuật, phối hợp và tư duy chiến thuật; New Zealand có thể gây sức ép bằng thể hình, tranh chấp và bóng bổng; còn Mali sở hữu tốc độ, sức mạnh và cường độ hoạt động cao.

Dựa trên thể thức thi đấu, 12 đội đứng đầu bảng và 12 đội xếp thứ hai cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Các vòng tiếp theo được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp.

Việc lần đầu tham dự vòng chung kết giúp các cầu thủ U17 Việt Nam có cơ hội thi đấu với những đội tuyển trẻ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau. Bên cạnh đó, người hâm mộ trong nước cũng sẽ có dịp theo dõi đội tuyển ở sân chơi cấp thế giới.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 Việt Nam đối đầu cầu thủ nhập tịch của New Zealand ở U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam đối đầu cầu thủ nhập tịch của New Zealand ở U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 New Zealand chính thức công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự U17 World Cup 2026, trong đó có sự xuất hiện của cầu thủ gốc Nhật Bản.

U17 Việt Nam đối đầu cầu thủ nhập tịch của New Zealand ở U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam đối đầu cầu thủ nhập tịch của New Zealand ở U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 New Zealand chính thức công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự U17 World Cup 2026, trong đó có sự xuất hiện của cầu thủ gốc Nhật Bản.

HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm quý giá cho World Cup
HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm quý giá cho World Cup

VOV.VN - Đánh giá về quá trình U17 Việt Nam chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, HLV trưởng Cristiano Roland ghi nhận sự đồng hành của LĐBĐVN và nhấn mạnh ý nghĩa của việc đầu tư cho bóng đá trẻ đối với tương lai của bóng đá Việt Nam.

HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm quý giá cho World Cup

HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm quý giá cho World Cup

VOV.VN - Đánh giá về quá trình U17 Việt Nam chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, HLV trưởng Cristiano Roland ghi nhận sự đồng hành của LĐBĐVN và nhấn mạnh ý nghĩa của việc đầu tư cho bóng đá trẻ đối với tương lai của bóng đá Việt Nam.

U17 Việt Nam trở về nước, sẵn sàng chinh phục VCK FIFA U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam trở về nước, sẵn sàng chinh phục VCK FIFA U17 World Cup 2026

VOV.VN - Chiều 29/10, U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam trở về nước, sẵn sàng chinh phục VCK FIFA U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam trở về nước, sẵn sàng chinh phục VCK FIFA U17 World Cup 2026

VOV.VN - Chiều 29/10, U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam thắng đội bóng Hàn Quốc trước thềm U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam thắng đội bóng Hàn Quốc trước thềm U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng trước CLB Shinpyeong trong trận đấu tập cuối cùng của đợt tập huấn tại Hàn Quốc, qua đó hoàn tất giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam thắng đội bóng Hàn Quốc trước thềm U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam thắng đội bóng Hàn Quốc trước thềm U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng trước CLB Shinpyeong trong trận đấu tập cuối cùng của đợt tập huấn tại Hàn Quốc, qua đó hoàn tất giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam điều chỉnh kế hoạch trước thềm U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam điều chỉnh kế hoạch trước thềm U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam có sự điều chỉnh kế hoạch giao hữu khi không chạm trán U17 Hàn Quốc trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam điều chỉnh kế hoạch trước thềm U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam điều chỉnh kế hoạch trước thềm U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam có sự điều chỉnh kế hoạch giao hữu khi không chạm trán U17 Hàn Quốc trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế