Giải bóng đá 7 người Tuổi trẻ Công an thủ đô 2023 thành công tốt đẹp

Giải bóng đá 7 người Tuổi trẻ Công an thủ đô 2023 là giải bóng đá đầu tiên trong toàn CATP được tổ chức quy mô, bài bản, chuyên nghiệp và hiện đại.

Năm 2023 là lần đầu tiên Đoàn Thanh niên Công an Thành phố tổ chức Giải bóng 7 người với quy mô trong toàn Đoàn. Vòng loại tại 12 Cụm đã được tổ chức trong tháng 3/2023 với sự tham gia của 65 đội bóng và đã chọn ra 12 đội xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết trong tháng 4/2023. Vòng chung kết chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất, nhì vào vòng đấu loại trực tiếp.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh, giải bóng đá 7 người Tuổi trẻ Công an Thủ đô 2023 tuy mới được tổ chức lần đầu tiên song đã trở thành sân chơi có thương hiệu, chuyên nghiệp, bài bản với không gian sinh hoạt, giao lưu thể thao đa dạng, rộng khắp, hấp dẫn cho đoàn viên thanh niên. 65 đội bóng tham gia Vòng loại cấp cụm và 12 đội bóng được tuyển chọn tham gia Vòng chung kết đã thể hiện rõ nét sức hút của giải đấu trong toàn CATP.

"Với những gì diễn ra trong suốt hơn 14 ngày qua, Giải bóng đá 7 người Tuổi trẻ Công an Thủ đô 2023 xứng đáng là Giải bóng đá 7 người có quy mô lớn nhất toàn lực lượng Công an nhân dân; là Giải thể thao phong trào đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân được truyền thông mạnh mẽ, rộng khắp. Đây là dấu mốc mới của bóng đá phong trào trong CATP" - Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố (CATP) Hà Nội khẳng định.

FC Cụm 9 giành chức vô địch giải đấu

Vượt qua 10 đối thủ, FC Cụm 9 và FC Cảnh sát điều tra là hai đội giành quyền vào chơi trận chung kết. Kết quả chung cuộc, FC Cụm 9 chiến thắng 4-1 và giành chức vô địch. FC Cảnh sát điều tra giành giải nhì. Giải ba và tư lần lượt thuộc về FC Cụm 4 và FC Cụm 7. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao một số giải cá nhân như: Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu, Cầu thủ ấn tượng từng vòng đấu...

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và 67 năm Ngày thành lập Đội Bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956 - 10/10/2023). Qua đó nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào bóng đá trong Công an Thành phố; góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả Chương trình rèn luyện đoàn viên và Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Tạo môi trường sinh hoạt đa dạng, rộng khắp, hấp dẫn để đoàn viên thanh niên được tiếp cận và có điều kiện chia sẻ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên, gắn với nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống, thành tích vẻ vang của bóng đá Công an Hà Nội.

TCPL-S1 là giải bóng đá đầu tiên trong toàn CATP được tổ chức quy mô, bài bản, chuyên nghiệp và hiện đại. Thông qua giải đấu, ban tổ chức hy vọng sẽ mở ra cơ hội tổ chức giải đấu thường niên, phát triển phong trào bóng đá trong CATP Hà Nội nói riêng và trong toàn thành phố nói chung./.