Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO

Thứ Sáu, 11:31, 27/03/2026
VOV.VN - Ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II – 2026 cúp THACO tiến hành lễ công bố, bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO.

Được sự đồng ý của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Thanh Niên tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế lần II - 2026 cúp THACO. Giải có sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Các trận đấu của vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II – 2026 cúp THACO diễn ra từ 28.3 - 5.4.2026, tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang (số 2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa).

Có 6 đội bóng dự Giải TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, gồm:

 - 2 đội bóng sinh viên Việt Nam là Trường ĐH Thuỷ lợi (vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO) và đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang.

- 4 đội bóng sinh viên Đông Nam Á gồm: Trường ĐH Svay Rieng Campuchia, Trường ĐH Lào, Trường ĐH Quốc gia Malaysia, Trường ĐH Quốc gia Singapore.

6 đội bóng được chia thành 2 bảng đấu (bảng A và bảng B), mỗi bảng có 3 đội. Các đội trong bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, rồi chọn ra 2 đội nhất nhì ở mỗi bảng thi đấu bán kết.

6 đội bóng chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Đội xếp thứ nhất và đội xếp thứ nhì mỗi bảng sẽ thi đấu trận bán kết, hai đội thắng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết, hai đội thua bán kết tranh hạng ba.

Các trận bán kết và chung kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (80 phút) tỷ số hòa, sẽ thi đá luân lưu 11 m để xác định đội thắng. Đội vô địch: cúp, huy chương, bảng danh vị và giải thưởng  6.000 USD.

CTV Bình Thái/VOV.VN
