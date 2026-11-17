Theo kế hoạch ban đầu, vòng mở màn MLP Asia 2026 sẽ có 2 chặng đấu tại Nhật Bản và Hong Kong. Tuy nhiên, chặng đấu tại Hong Kong đã bị hoãn do đơn vị được giao xử lý visa cho các thành viên đội khách đã không thực hiện những thủ tục cần thiết.

Sự cố này khiến 2 trận đấu của chủ nhà Hong Kong Cannons gặp Viet Panthers (Việt Nam) và Dragon Warriors (Trung Quốc) không thể diễn ra. Hiện tại, MLP Asia vẫn chưa công bố kế hoạch tổ chức lại chặng đấu Hong Kong.

Dù vòng mở màn không thể diễn ra trọn vẹn, MLP Asia 2026 vẫn công bố bảng xếp hạng trên trang mạng xã hội chính thức.

Bảng xếp hạng MLP Asia 2026 mới được công bố. (Ảnh: MLP Asia)

Hiện tại, Hong Kong Cannons, Viet Panthers và Dragon Warriors vẫn chưa có điểm nào do chưa thi đấu. Những trận đấu đầu tiên của 3 đội pickleball này ở MLP Asia 2026 sẽ diễn ra tại vòng 2. Trong đó, Viet Panthers sẽ tiếp đón Malayan Stripes (Malaysia) và Team Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 21/11 còn Hong Kong Cannons và Dragon Warriors làm khách của Manila Helios (Philippines) vào ngày 20/11.

Trên bảng xếp hạng MLP Asia 2026 lúc này, Team Tokyo đang dẫn đầu với 5 điểm sau khi thắng Manila Helios trong thời gian chính thức (được 3 điểm) và thắng Malayan Stripes bằng Dream Breaker (2 điểm). Malayan Stripes có 1 điểm từ trận thua Team Tokyo, còn Manila Helios chưa có điểm nào.

Đáng chú ý, theo bảng xếp hạng do MLP Asia công bố, Manila Helios không bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng vì thua trận mà đang đứng thứ 3. Trong khi đó, Dragon Warriors, Hong Kong Cannons, Viet Panthers tạm đứng 3 vị trí cuối theo thứ tự Alphabet.

Theo thể thức thi đấu, mỗi trận tại MLP Asia 2026 gồm 1 ván đôi nam, 1 ván đôi nữ và 2 ván đôi nam nữ; nếu đôi bên hòa 2-2 thì sẽ phân thắng bại bằng DreamBreaker - đánh đơn luân phiên tới 21 điểm. Đội thắng trong thời gian chính thức được 3 điểm, còn đội thắng bằng DreamBreaker được 2 điểm trên bảng xếp hạng. Bốn đội dẫn đầu sau vòng bảng sẽ vào bán kết diễn ra ngày 11/12, sau đó trận chung kết sẽ diễn ra ngày 12/12.