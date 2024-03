Giai đoạn quyết định của vòng loại EURO 2024

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 21/3, vòng loại EURO 2024 sẽ diễn ra 6 cặp đấu ở vòng bán kết play-off. Sau các trận đấu này, các đội vào đấu chung kết play-off sẽ được xác định.

Ba Lan là đội tuyển đáng chú ý nhất của vòng play-off EURO 2024. (Ảnh: UEFA).

Tại nhóm A, Ba Lan tiếp đón Estonia trên sân nhà trong khi Phần Lan đến làm khách của xứ Wales. Nếu như trận đấu Phần Lan vs xứ Wales được đánh giá ngang tài ngang sức thì Ba Lan hoàn toàn vượt trội Estonia.

Ở nhóm B, Israel gặp Iceland trong khi Bosnia Herzegovina đối đầu Ukraine. Ukraine dù phải làm khách nhưng với dàn cầu thủ chinh chiến ở các giải hàng đầu châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn Bosnia Herzegovina. Trận đấu Israel vs Iceland được giới chuyên môn nhận định cân tài, cân sức dù Israel có một chút nhỉnh hơn.

Nhóm C sẽ có 2 trận đấu: Georgia vs Luxembourg và Hy Lạp vs Kazakhstan. Đây là các cặp đấu mà đội chủ nhà được dự đoán sẽ chiếm ưu thế.

Vòng bán kết play-off vòng loại EURO 2024 có tổng cộng 12 đội tham dự chia làm 3 nhóm. Mỗi nhóm được phân làm 2 cặp bán kết, 2 đội thắng sẽ vào chung kết để tranh vé đến với VCK EURO 2024. Sẽ còn tất cả 3 suất đến với nước Đức mùa Hè 2024 được xác định thông qua vòng đấu này.