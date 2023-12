Giải thưởng The Best 2023: Messi khó tranh danh hiệu với Haaland?

Danh sách rút gọn giải thưởng The Best 2023. (Ảnh: FIFA)

Theo trang chủ FIFA, top 3 ứng viên cho giải thưởng The Best 2023 gồm: Erling Haaland, Kylian Mbappe và Lionel Messi. Những cái tên bị loại khi rút gọn danh sách là Declan Rice, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Julian Alvarez, Khvicha Kvaratskhelia, Kevin De Bruyne, Marco Brozovic, Rodri và Victor Osimhen.

Sự xuất hiện của Lionel Messi trong top 3 ứng viên giải The Best 2023 là bất ngờ lớn. Bởi lẽ, giải thưởng này xét thành tích từ 19/12/2022 đến 20/8/2023 nên chức vô địch World Cup 2022 của siêu sao người Argentina không được tính.

Dù bất ngờ lọt vào danh sách rút gọn, nhưng Lionel Messi khó lòng so bì với Erling Haaland tại giải The Best 2023. Bởi lẽ, tiền đạo của Man City đã gặt hái một loạt thành công trong giai đoạn từ 19/12/2022 đến 20/8/2023.

Erling Haaland là trụ cột giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử Champions League, Ngoại hạng Anh và FA Cup, sau đó tiếp tục giành Siêu Cúp châu Âu. Tiền đạo người Na Uy cũng chinh phục một loạt danh hiệu cá nhân gồm Chiếc giày vàng châu Âu, Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh.

Trong quãng thời gian FIFA xem xét phong độ cầu thủ cho giải thưởng The Best 2023, Lionel Messi đã có cuộc chia tay không êm ấm với PSG. Trước khi rời sân Parc des Princes, tiền đạo này đứng đầu danh sách kiến tạo và góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất mùa 2022/2023 của Ligue 1.

Haaland có mùa giải thành công rực rỡ cùng Man City. (Ảnh: Getty)

Mbappe và Messi không thể biến PSG thành thế lực ở Champions League. (Ảnh: Getty)

Lionel Messi còn giành chức vô địch Leagues Cup vào ngày 19/8/2023, sau khi sang Mỹ khoác áo Inter Miami. Tuy nhiên, chiếc cúp này không có sức nặng bằng bộ sưu tập danh hiệu của Erling Haaland tại các giải đấu đỉnh cao châu Âu.

Bên cạnh Lionel Messi, Kylian Mbappe cũng bị đánh giá không xứng đáng vào top 3 ứng viên giải thưởng The Best 2023. Bởi lẽ, tiền đạo người Pháp đã cùng Lionel Messi chơi mờ nhạt khi PSG dừng bước ở vòng 1/8 Champions League 2022/2023.

Dấu ấn của Kylian Mbappe ở PSG rõ nét hơn Lionel Messi khi nhận danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất trên hành trình vô địch Ligue 1 2022/2023. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp có lẽ khó cạnh tranh với Erling Haaland tại giải The Best 2023.

Theo kế hoạch, lễ trao giải The Best 2023 sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2024 tại London, Anh. Hội đồng bình chọn giải thưởng gồm HLV trưởng và đội trưởng ĐTQG nam, các nhà báo bóng đá được FIFA gửi lời mời và số lượng người bình chọn trên trang chủ của FIFA. Kết quả bỏ phiếu sẽ được FIFA công khai sau lễ trao giải.