Golfer Đinh Quang Nghị đăng quang Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10



Tiền Phong Golf Championship 2026 là sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2026), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt 10 năm của Tiền Phong Golf Championship. Với 240 golfer tham dự, giải đạt quy mô kỷ lục số lượng và lần đầu tổ chức trên cả hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley Country Club.

Tiền Phong Golf Championship 2026 là sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (Ảnh: PV)

Sau ngày tranh tài hấp dẫn, vượt qua hơn 200 đối thủ, Đinh Quang Nghị khép lại vòng đấu với tổng điểm 74 gậy (+2) để trở thành nhà tân vô địch Tiền Phong Golf Championship 2026.

Quang Nghị khởi đầu vòng đấu với bogey ở hố 2, nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp bằng hai birdie liên tiếp tại hố 3 và 4. Tuy nhiên, anh lại tiếp tục mắc bogey ở hố 6 và 9, khép lại chín hố đầu với 37 gậy.

Ở chín hố sau, Quang Nghị ghi birdie tại hố 16, xen giữa hai bogey ở hố 14 và 17. Cú đánh giữ par ở hố 18 giúp anh hoàn tất vòng đấu với tổng điểm 74 gậy (+2), qua đó đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2026.

Chiếc cúp của Quang Nghị nối dài bảng vàng nhà vô địch đã được viết nên qua nhiều thế hệ golfer. Từ Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long đến Nguyễn Anh Minh, người từng đăng quang hai năm liên tiếp 2021 và 2022, rồi Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Bảo Châu và Nguyễn Trọng Hoàng, giải đấu ghi dấu bước trưởng thành của nhiều gương mặt golf Việt Nam.

Ở bảng Tài năng trẻ, golfer Nguyễn Khánh Linh, VĐV đội tuyển quốc gia, đã được xướng tên ở ngôi vị Nhất bảng.

Giải đấu hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (Ảnh: PV)

Tại gala trao giải, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết, năm 2017, khi Tiền Phong Golf Championship lần đầu được tổ chức, BTC mong muốn xây dựng một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

"Hôm nay, nhìn lại một thập kỷ qua, chúng tôi tự hào khi Tiền Phong Golf Championship không chỉ khẳng định vị trí trong đời sống làng golf Việt Nam, mà còn vượt lên khuôn khổ một giải đấu thể thao, trở thành nơi kết nối những tấm lòng, lan tỏa trách nhiệm và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ..

Trong nhiều năm qua, nguồn kinh phí từ Tiền Phong Golf Championship góp phần tạo nguồn lực để Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao học bổng, tiền thưởng khuyến khích và hỗ trợ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hàng chục tỷ đồng đã được dành cho những gương mặt tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, an ninh - quốc phòng, văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội và thiện nguyện.

“Điều chúng tôi trân quý không kém thành tích trên sân đấu là những nguồn lực được đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; là sự sẻ chia với các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, những người trẻ tận tâm cống hiến cho cộng đồng, những học sinh, sinh viên vượt khó. Đó chính là ý nghĩa của thông điệp muốn chia sẻ: Mười mùa giải đồng hành - Vạn ước mơ được tiếp sức”, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh.

Kết quả các bảng Golf Championship 2026:

Bảng A (Nam, HDC 00 - 15)

Giải Nhất: Nguyễn Văn Mạnh, Gross 76, HDC 8, Net 68 (-5)

Giải Nhì: Tạ Hoàng Trung, Gross 84, HDC 15, Net 69 (-3)

Giải Ba: Mai Ka Mon, Gross 81, HDC 11, Net 70 (-2); 40 gậy ở 9 hố cuối

Bảng B (Nam, HDC 16 - 28)

Giải Nhất: Phùng Văn Vinh, Gross 86, HDC 16, Net 70 (-3)

Giải Nhì: Lee Dong Choon, Gross 89, HDC 19, Net 70 (-2)

Giải Ba: Phạm Tuấn Anh, Gross 89, HDC 17, Net 72 (-1); 43 gậy ở 9 hố cuối

Bảng C (Nam, HDC 29 - 36)

Giải Nhất: Phạm Trung Hiếu, Gross 100, HDC 29, Net 71 (-1)

Giải Nhì: Ngô Xuân Phú, Gross 101, HDC29, Net 72 (par); 49 gậy ở 9 hố cuối

Giải Ba: Mai Văn Đạt, Gross 101, HDC29, Net 72 (par); 54 gậy ở 9 hố cuối

Bảng D (Nữ, HDC 00 - 36)

Giải Nhất: Trịnh Thị Bích Nga, Gross 90, HDC 20, Net 70 (-2)

Giải Nhì: Đỗ Thị Thu Hà, Gross 88, HDC 15, Net 73 (par)

Giải Ba: Nguyễn Thị Minh Khoa, Gross 94, HDC 21, Net 73 (par)

Kết quả các giải kỹ thuật:

Giải Nearest to the Pin (gần cờ nhất)

Hố số 6 - Rose: Lê Bằng An (0,5 m)

Hố số 11 - Rose: Hồ Minh Chiến (0,1 m)

Hố số 7 - Canyon: Nguyễn Minh Đức (1,05 m)

Hố số 12 - Canyon: Trần Thanh Tùng (0,7 m)

Giải Nearest to the Line (gần đường kẻ giữa fairway)

Hố số 1 - Rose: Nguyễn Hoàng Long (0,15 m)

Hố số 8 - Canyon: Phạm Đăng Khôi (0,01 m)

Giải Longest Drive (phát bóng xa nhất)

Hố số 13 - Rose: Trần Tuấn Linh (268 yards)

Hố số 15 - Canyon: Seok Jin Wook (300 yards)