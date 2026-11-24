“Gót chân Achilles” của U17 Việt Nam

Có những trận hòa khiến người ta muốn ăn mừng, nhưng cũng có những trận hòa buộc người ta phải suy nghĩ. Trận hòa 3-3 trước New Zealand thuộc trường hợp thứ hai, bởi U17 Việt Nam đã thể hiện tinh thần không khuất phục, song đồng thời phơi bày những hạn chế không thể xem nhẹ.

U17 Việt Nam hòa 3-3 U17 New Zealand tại lượt trận 2 bảng G VCK U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, ba lần các học trò của Cristiano Roland tìm được bàn gỡ. Đó là hình ảnh đẹp về bản lĩnh và ý chí của những cầu thủ tuổi 17, nhưng bóng đá không chỉ được quyết định bằng trái tim nóng mà còn cần một cái đầu lạnh, một hệ thống phòng ngự đủ chắc chắn.

U17 Việt Nam đã ghi 5 bàn sau hai lượt trận, một con số đáng khích lệ ở sân chơi có chất lượng chuyên môn cao như World Cup. Thế nhưng, 6 lần phải vào lưới nhặt bóng lại là lời cảnh báo không thể phớt lờ, nhất là khi đối thủ tiếp theo mang tên Mali đã sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm.

Điểm yếu lớn nhất của U17 Việt Nam nằm ở khả năng tranh chấp và kiểm soát không gian trước khung thành. New Zealand sở hữu ưu thế rõ rệt về chiều cao, sức mạnh, nhưng điều đáng nói là U17 Việt Nam không chỉ thua thiệt trong những pha đấu tay đôi mà còn gặp vấn đề ở khâu tổ chức phòng ngự sau khi đối phương đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Ảnh: VFF

Hai bàn thua từ những tình huống không chiến là minh chứng rõ ràng. Khi đối thủ đưa bóng ra biên rồi thực hiện quả tạt, các cầu thủ Việt Nam thường rơi vào thế bị động, khó chiếm lĩnh điểm rơi và càng khó kiểm soát tình huống bóng hai sau pha tranh chấp đầu tiên.

Đáng lo hơn, những khoảng trống xuất hiện giữa hàng thủ và tuyến tiền vệ khiến áp lực không được giải tỏa triệt để. New Zealand không nhất thiết phải trình diễn những pha phối hợp quá phức tạp, đôi khi chỉ cần đưa bóng vào đúng khu vực U17 Việt Nam yếu thế là đủ tạo ra sóng gió.

Hai lần bóng tìm đến cột dọc hoặc xà ngang khung thành Việt Nam càng khiến bức tranh phòng ngự trở nên đáng suy ngẫm. Nếu những tình huống ấy có kết cục khác, có lẽ câu chuyện về màn ngược dòng 3-3 đã không còn mang màu sắc lãng mạn đến vậy.

Tất nhiên, không thể đổ mọi trách nhiệm cho sự chênh lệch thể hình. Một đội bóng thấp bé hơn vẫn có thể phòng ngự hiệu quả bằng khả năng chọn vị trí, bọc lót, phán đoán và duy trì cự ly đội hình, nhưng U17 Việt Nam chưa thực hiện những yêu cầu ấy một cách ổn định.

Ảnh: VFF

Thể lực cũng là dấu hỏi đáng quan tâm. Khi phải liên tục đua sức với những đối thủ có nền tảng thể chất tốt hơn, các cầu thủ trẻ tiêu hao nhiều năng lượng, từ đó dễ chậm một nhịp trong việc áp sát, hỗ trợ đồng đội và phản ứng trước những tình huống bóng tiếp theo.

Tinh thần chiến đấu có thể giúp U17 Việt Nam đứng dậy sau mỗi bàn thua, nhưng không thể trở thành tấm khiên che chắn cho những sai sót phòng ngự lặp đi lặp lại. Đội bóng không thể cứ ghi ba bàn rồi hy vọng đối thủ chỉ ghi hai, bởi đó là cách chơi quá nhiều rủi ro ở một giải đấu khắc nghiệt.

Chu Ngọc Nguyễn Lực thắp hy vọng cho U17 Việt Nam

Giữa những cảnh báo về hàng phòng ngự, U17 Việt Nam vẫn có những điểm sáng đủ sức tạo niềm tin. Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong những cái tên nổi bật nhất, khi tiền vệ mang áo số 10 tiếp tục chứng minh khả năng tạo khác biệt bằng kỹ thuật, nhãn quan và sự táo bạo trong xử lý bóng.

Chu Ngọc Nguyễn Lực mang đến niềm tin cho U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Sau dấu ấn từ chấm phạt góc ở trận gặp U17 Bỉ, Nguyễn Lực tiếp tục ghi bàn từ tình huống đá phạt trước New Zealand. Không dừng lại ở đó, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC còn tung đường chuyền đẳng cấp để Đại Nhân thoát xuống ghi bàn gỡ hòa 2-2, cho thấy anh là trung tâm trong cách vận hành lối chơi của U17 Việt Nam.

Bên cạnh Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang cũng mang đến những tín hiệu tích cực. Bàn thắng của Đại Nhân ở phút 58 cùng pha lập công ấn định tỷ số 3-3 của Duy Khang cho thấy U17 Việt Nam có chiều sâu nhân sự nhất định và những phương án tấn công có thể tạo ra khác biệt từ các thời điểm khác nhau.

Sau trận đấu, Nguyễn Lực thừa nhận toàn đội còn mắc những sai lầm cá nhân, nhưng xem đây là bài học để trưởng thành. Tiền vệ này cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tự tin hơn, phối hợp nhuần nhuyễn và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu tiếp theo.

Các cầu thủ U17 Việt Nam tiếc nuối sau trận hòa U17 New Zealand, quyết tâm hướng tới trận đấu với U17 Mali (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, HLV Cristiano Roland không né tránh những vấn đề của học trò. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận U17 Việt Nam đã để thủng lưới ở những tình huống mà ban huấn luyện có sự chuẩn bị, đồng thời yêu cầu toàn đội phải sửa chữa sai sót trước khi bước vào thử thách mới.

Đó là thái độ cần thiết. Bởi ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17, không có nhiều thời gian để tiếc nuối, càng không có chỗ cho sự tự mãn sau một trận hòa giàu cảm xúc.

HLV Cristiano Roland tự hào trước tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam sau trận hòa 3-3 với U17 New Zealand (Ảnh: VFF)

U17 Mali chắc chắn là thử thách rất khác. Đội bóng châu Phi đã giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận và sớm đoạt vé đi tiếp, qua đó cho thấy họ sở hữu năng lực giải quyết trận đấu đáng gờm.

U17 Việt Nam không thiếu lòng quả cảm, cũng chẳng thiếu những khoảnh khắc có thể khiến khán giả vỡ òa. Nhưng để biến cảm xúc thành kỳ tích, đội bóng cần nhiều hơn những lần đứng dậy sau bàn thua.

World Cup không phải nơi dành cho những lời hứa hẹn, mà là sân khấu để năng lực được kiểm chứng. “Gót chân Achilles” của U17 Việt Nam vẫn còn đó và trận đấu với Mali sẽ là lúc thầy trò HLV Cristiano Roland chứng minh mình có đủ bản lĩnh để khắc phục điểm yếu, bảo vệ giấc mơ và viết tiếp câu chuyện đáng tự hào trên đất Qatar.

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