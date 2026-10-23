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Hạ màn mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Công bố các danh hiệu, sôi nổi lễ trao giải

Thứ Sáu, 23:03, 23/10/2026
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VOV.VN - Mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2026 khép lại với lễ trao giải thưởng cho các tập thể và danh hiệu cá nhân trong ngày thi đấu 23/10.

ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 1

Ngày 23/10, Ban Tổ chức Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 tổ chức trao các giải thưởng tập thể và cá nhân tại các sân Cửa Ông (Quảng Ninh), Thành Long và Ngãi Giao (TP.HCM) sau lượt trận cuối cùng. Tham dự các buổi lễ có đại diện lãnh đạo VFF, Ban Tổ chức giải, Ban Trọng tài, ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam cùng đại diện các đơn vị đăng cai.

Tại sân Cửa Ông, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký VFF, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Trọng tài VFF và ông Hoàng Văn Phúc – HLV ĐT nữ Việt Nam tham dự lễ trao giải.

Tại sân sân Thành Long, ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF tham dự lễ trao giải. Trong khi đó, tại sân Ngãi Giao, ông Đào Huy Hùng – Ủy viên Ban Bóng đá nữ VFF và ông Phạm Anh Dũng – Ủy viên Ban Trọng tài VFF  tham dự buổi lễ.

Sau khi CLB TP.HCM I đăng quang ngôi vô địch, CLB Thái Nguyên T&T giành ngôi Á quân và CLB Hà Nội I xếp thứ Ba, khép lại mùa giải 2026 với nhiều dấu ấn đáng nhớ với kết quả chung cuộc.

Hình ảnh trao giải:

ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 2
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 3
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 4
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 5
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 6
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 7
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 8
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 9
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 10
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 11
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 12
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 13
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 14
ha man mua giai bong da nu vDqg 2026 cong bo cac danh hieu, soi noi le trao giai hinh anh 15
Hoàng Long/VOV.VN
Ảnh: VFF
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