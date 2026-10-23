Hạ màn mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Công bố các danh hiệu, sôi nổi lễ trao giải

Ngày 23/10, Ban Tổ chức Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 tổ chức trao các giải thưởng tập thể và cá nhân tại các sân Cửa Ông (Quảng Ninh), Thành Long và Ngãi Giao (TP.HCM) sau lượt trận cuối cùng. Tham dự các buổi lễ có đại diện lãnh đạo VFF, Ban Tổ chức giải, Ban Trọng tài, ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam cùng đại diện các đơn vị đăng cai.

Tại sân Cửa Ông, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký VFF, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Trọng tài VFF và ông Hoàng Văn Phúc – HLV ĐT nữ Việt Nam tham dự lễ trao giải.

Tại sân sân Thành Long, ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF tham dự lễ trao giải. Trong khi đó, tại sân Ngãi Giao, ông Đào Huy Hùng – Ủy viên Ban Bóng đá nữ VFF và ông Phạm Anh Dũng – Ủy viên Ban Trọng tài VFF tham dự buổi lễ.

Sau khi CLB TP.HCM I đăng quang ngôi vô địch, CLB Thái Nguyên T&T giành ngôi Á quân và CLB Hà Nội I xếp thứ Ba, khép lại mùa giải 2026 với nhiều dấu ấn đáng nhớ với kết quả chung cuộc.

Kết quả bóng đá hôm nay 23-10: Thái Nguyên T&T giành ngôi Á quân Giải VĐQG 2026 VOV.VN - Giành chiến thắng 3-0 trước TP.HCM II ở lượt trận cuối, Thái Nguyên T&T cán đích ở vị trí Á quân Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 với 27 điểm.

Hình ảnh trao giải: