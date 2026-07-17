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Hà Nội đại thắng, Đồng Nai tạo bất ngờ ở lượt trận mở màn VCK U17 Quốc gia 2026

Thứ Sáu, 18:19, 17/07/2026
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VOV.VN - Chiều 17/7, bảng B VCK U17 Quốc gia 2026 đã khởi tranh sôi động tại Gia Lai với bốn trận đấu hấp dẫn. Hà Nội có chiến thắng đậm nhất ngày thi đấu, CLB BĐ TP Hồ Chí Minh giành trọn 3 điểm trước SLNA, trong khi Đồng Nai và Huế đều có được những chiến thắng tối thiểu đầy giá trị.

Ở trận đấu sớm trên sân Hàm Rồng 4, CLB BĐ TP Hồ Chí Minh vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-0. Phút 23, Đậu Quang Hưng bị hậu vệ Sông Lam Nghệ An phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho đội bóng phía Nam được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Nguyễn Lê Quang Khải dứt điểm chính xác mở tỷ số ở phút 23.

ha noi dai thang, Dong nai tao bat ngo o luot tran mo man vck u17 quoc gia 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

Đến phút 34, từ tình huống lộn xộn trước khung thành đối phương, Đậu Quang Hưng nhanh chân dứt điểm ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho CLB BĐ TP Hồ Chí Minh. Sang hiệp hai, Sông Lam Nghệ An dâng cao đội hình và tạo ra ít nhất ba cơ hội ngon ăn để rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của CLB BĐ TP Hồ Chí Minh đã thi đấu tập trung, nhiều lần bọc lót, giải nguy ngay trên vạch vôi để giữ sạch lưới và bảo toàn chiến thắng 2-0.

ha noi dai thang, Dong nai tao bat ngo o luot tran mo man vck u17 quoc gia 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF

Trong khi đó, trên sân Hàm Rồng 5, Hà Nội có màn ra quân không thể ấn tượng hơn khi đánh bại Lâm Đồng với tỷ số 8-0. Trần Hải Dương mở tỷ số ở phút 23 trước khi Trần Hoàng Việt nhân đôi cách biệt chỉ bốn phút sau. Chu Ngọc Nguyễn Lực lập cú đúp (42′, 85′), còn Võ Đức Đạt (45′), Trần Mạnh Quân (54′), Nguyễn Khắc Minh Đức (72′) và Bùi Phi Hùng (90′) lần lượt ghi bàn, hoàn tất chiến thắng đậm cho đội bóng Thủ đô. Lâm Đồng thi đấu thiếu người từ phút 51 sau khi Dương Nguyễn Viên Phát nhận thẻ đỏ trực tiếp, trong khi Hà Nội cũng chỉ còn 10 người ở phút 79 khi Nguyễn Hữu Trường bị truất quyền thi đấu.

ha noi dai thang, Dong nai tao bat ngo o luot tran mo man vck u17 quoc gia 2026 hinh anh 3
Ảnh: VFF

Ở hai trận đấu diễn ra lúc 15h30, bất ngờ đã xuất hiện trên sân Hàm Rồng 4 khi Đồng Nai đánh bại ứng cử viên PVF-CAND với tỷ số 1-0. Trong thế trận giằng co, tưởng như hai đội sẽ chia điểm thì đến phút 90, Nguyễn Hoàng Công Anh tỏa sáng với bàn thắng quyết định, mang về trọn vẹn 3 điểm cho Đồng Nai.

ha noi dai thang, Dong nai tao bat ngo o luot tran mo man vck u17 quoc gia 2026 hinh anh 4
Ảnh: VFF

Trên sân Hàm Rồng 5, Huế cũng có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Đồng Tháp với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 83 do công của Nguyễn Viết Tài, giúp đại diện miền Trung giành chiến thắng quý giá trong ngày ra quân.

Sau lượt trận đầu tiên, bảng B chứng kiến màn khởi đầu ấn tượng của Hà Nội, CLB BĐ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Huế khi cả bốn đội đều giành trọn 3 điểm, hứa hẹn cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho hai tấm vé vào vòng tiếp theo.

PV/VOV.VN
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