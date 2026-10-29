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Hà Nội FC nhận án phạt nặng trước cuộc đối đầu Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026/27

Thứ Năm, 18:11, 29/10/2026
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VOV.VN - Hà Nội FC nhận án phạt từ Ban Kỷ luật LĐBĐVN trước trận đấu gặp Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026/27 diễn ra lúc 19h30 ngày 30/10 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Hà Nội FC gặp bất lợi về lực lượng trước cuộc tiếp đón Ninh Bình tại vòng 6 V-League 2026/27, sau khi nhận các quyết định kỷ luật từ Ban Kỷ luật LĐBĐVN. Những án phạt được đưa ra sau các sự việc xảy ra ở vòng 5 khiến đội bóng Thủ đô thiếu vắng nhiều thành viên quan trọng trong trận đấu sắp tới.

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Hà Nội FC nhận án phạt nặng trước trận đấu gặp Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Cụ thể, ông Bruno Luis Inarra, huấn luyện viên thể lực của Hà Nội FC, bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do phản ứng với trọng tài. Sự việc xảy ra trong trận Đà Nẵng gặp Hà Nội FC ngày 25/10 trên sân vận động Chi Lăng.

Bên cạnh án phạt dành cho thành viên ban huấn luyện, Hà Nội FC còn không có sự phục vụ của Anh Tiệp và HLV Harry Kewell trong cuộc đối đầu Ninh Bình. Cả hai đều nhận thẻ đỏ ở trận gặp Đà Nẵng, khiến đội bóng Thủ đô chịu tổn thất cả trên sân lẫn khu vực chỉ đạo.

Những khó khăn này xuất hiện đúng thời điểm Hà Nội FC cần một kết quả tích cực để cải thiện vị trí sau thất bại ở vòng đấu trước. Sau 5 vòng, đội bóng Thủ đô áo tím mới có 6 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng V-League 2026/27.

Trong khi đó, Ninh Bình đang xếp thứ 4 với 10 điểm và có cơ hội tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Nếu giành chiến thắng, Hà Nội FC không chỉ cải thiện điểm số mà còn tạo thêm sức ép lên các đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Ngoài Hà Nội FC, Bắc Ninh FC cũng bị Ban Kỷ luật LĐBĐVN xử phạt sau vòng 5. Đội bóng này phải nộp phạt 2 triệu đồng do có 5 thành viên bị phạt thẻ vàng trong trận gặp Thể Công Viettel ngày 23/10 trên sân Hàng Đẫy.

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PV/VOV.VN
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