Hà Nội FC và CLB Hải Phòng nhận án phạt "cực nặng" vì pháo sáng ở Hàng Đẫy

Mới đây, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành các Quyết định về việc kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023.

Theo Quyết định số 393/QĐ-LĐBĐVN: CLB Bình Định bị phạt 4 triệu đồng do có 07 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa Viettel FC và CLB Bình Định ngày 01/8/2023.

Cổ động viên của CLB Hải Phòng liên tục đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy ngày 2/8 (Ảnh: Dương Thuật).

Theo Quyết định số 394/QĐ- LĐBĐVN: Hà Nội FC bị phạt 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt nhiều pháo sáng; gây mất an ninh, an toàn trên sân vận động trong trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng ngày 02/8/2023.

Trong khi đó, theo Quyết định số 395/QĐ-LĐBĐVN: CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng và cấm cổ động viên CLB Hải Phòng vào sân 01 trận kế tiếp tại trận đấu trên sân của Hà Nội FC gặp CLB Hải Phòng thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, do cổ động viên của CLB gây mất an ninh, an toàn; đốt nhiều pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 2/8/2023.