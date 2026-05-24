Hà Tĩnh hòa kịch tính CAHN, SLNA trụ hạng sớm sau trận thắng CLB TP.HCM
VOV.VN - Kết quả vòng 24 V-League 2025/2026, Hà Tĩnh cầm hòa CAHN với tỉ số 1-1, trong khi đó, SLNA trụ hạng sớm sau khi đánh bại CLB TP.HCM với tỉ số 1-0.
Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Công An Hà Nội (CAHN) khép lại với kịch bản vô cùng kịch tính khi hai đội hòa nhau 1-1 nhờ hai quả phạt đền liên tiếp ở những phút bù giờ cuối cùng.
Bước vào hiệp một, CAHN chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận, bất chấp việc huấn luyện viên cất các trụ cột như Quang Hải hay Đình Bắc ngoài sân. Ngay phút thứ 6, đội khách dội lời cảnh báo đanh thép khi Leo Artur dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Xuyên suốt 45 phút đầu tiên, hàng công CAHN liên tục vây hãm khu vực cấm địa nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kiên cố do đội chủ nhà giăng ra.
Sang hiệp hai, Hà Tĩnh kiên trì áp dụng lối đá phòng ngự phản công và bộc lộ rõ sự nguy hiểm. Phút 61, thủ môn Thành Vinh của CAHN phải bay người cản phá xuất sắc cú đánh đầu hiểm hóc từ Quang Nam. Phía đối diện, CAHN miệt mài gia tăng sức ép, nhưng các mũi nhọn như Alan hay Văn Toản đều bất lực trước phong độ xuất sắc của thủ thành Thanh Tùng.
Cao trào trận đấu bùng nổ ở thời gian đá bù giờ. Phút 90+2, trọng tài tham khảo VAR và quyết định thổi phạt đền khi hậu vệ Văn Huy để bóng chạm tay trong vòng cấm. Leo Artur tung cú sút quyết đoán hạ gục Thanh Tùng, phá vỡ thế bế tắc cho CAHN. Tuy nhiên, đội khách không thể bảo toàn chiến thắng.
Phút 90+6, VAR một lần nữa lên tiếng giúp trọng tài phát hiện tình huống Đình Tiến phạm lỗi với Onoja Joseph. Bước lên chấm 11m, Atshimene lạnh lùng dứt điểm thành công ở phút 90+7, ấn định tỷ số hòa 1-1 và giữ lại một điểm vô cùng quý giá cho đội chủ sân Hà Tĩnh.
Ở trận đấu cùng giờ trên sân Gò Đậu, đội chủ nhà CLB TP.HCM đã thi đấu không tốt khi nhận thất bại 0-1 trước SLNA. Ở trận đấu này, CLB TP.HCM được hưởng phạt đền, nhưng đã không tận dụng thành công.
Trận thua trước SLNA khiến CLB TP.HCM vẫn chỉ có được 21 điểm, hơn Đà Nẵng đội đứng sau đúng 1 điểm. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ chính thức trụ hạng sớm sau vòng 24 V-League 2025/2026.
Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng 24 V-League 2025/2026 hứa hẹn mang đến một màn đôi công hấp dẫn. Hà Tĩnh vừa chính thức trụ hạng sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước HAGL ngay trên sân Pleiku. Đội bóng này hiện sở hữu tâm lý vô cùng thoải mái.
Tiếp đón đối thủ mạnh trên sân nhà, đội bóng núi Hồng quyết tâm giành một kết quả thuận lợi nhằm tri ân người hâm mộ. Điểm tựa lớn nhất của Hà Tĩnh chính là lịch sử đối đầu, nơi họ đang giữ thành tích bất bại (1 thắng, 1 hòa) trước CAHN tại thánh địa của mình tính từ năm 2023.
Tuy nhiên, CAHN sở hữu sức mạnh vượt trội của một nhà tân vương tuyệt đối. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking vừa lên ngôi vô địch sớm 3 lượt trận, bỏ xa đội nhì bảng tới 11 điểm. CAHN nắm giữ những thông số khủng khiếp nhất giải đấu: ghi nhiều bàn thắng nhất (55 bàn) và thủng lưới ít nhất (19 bàn).
Nhà vô địch chắc chắn không buông lơi bởi họ đang khát khao giành thêm ít nhất 5 điểm để xô đổ kỷ lục 64 điểm lịch sử của Hà Nội FC thiết lập vào năm 2018. Động thái gia hạn hợp đồng với tiền vệ Stefan Mauk đến năm 2028 càng khẳng định tham vọng vươn tầm châu lục của đội bóng ngành Công an.
Giới chuyên môn dự đoán CAHN sẽ chủ động áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của Stefan Mauk cùng nguồn cảm hứng từ Nguyễn Quang Hải và Alan Grafite sẽ tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng thủ chủ nhà. Dù Hà Tĩnh thi đấu lỳ lợm, đẳng cấp vượt trội của dàn siêu sao bên phía CAHN sẽ giúp đội khách ca khúc khải hoàn bằng một chiến thắng cách biệt trong trận cầu rượt đuổi tỷ số đầy ngẫu hứng.
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: CAHN)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': KHÔNG ĐƯỢC !!! Leo Artur có bóng trong vòng cấm địa Hà Tĩnh, cầu thủ này định đột phá để chuyền cho đồng đội, nhưng không thành công.
4': Mặc dù tung ra sân với đội hình xoay tua, không có sự xuất hiện của Đình Bắc, Quang Hải, nhưng CAHN vẫn đang kiểm soát trận đấu và tạo ra thế trận áp đảo trước đội chủ nhà Hà Tĩnh.
6': KHÔNG VÀO !!! CAHN tấn công rất hay bên cánh phải, cơ hội đến với Phan Văn Đức, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không trúng bóng. Sau đó, Leo Artur cũng có cơ hội và dứt điểm trong vòng cấm địa, bóng đập chân Mạnh Hưng và đập vào cột dọc.
9': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hà Tĩnh lên bóng rất hay bên cánh phải, Văn Hiệp tạt bóng vào vòng cấm địa CAHN, nhưng thủ môn Vũ Thành Vinh đã đoán được ý đồ và băng ra ôm gọn.
11': THẺ VÀNG !!! Trọng Hoàng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Văn Toản.
15': THẺ VÀNG !!! Leo Artur nhận thẻ vàng vì có pha phạm lỗi với Trọng Hoàng.
18': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Leo Artur có bóng bên cánh trái, cầu thủ này chuyền cho Alan, nhưng Onoja Joseph đã kịp thời cắt bóng.
20': KHÔNG VÀO !!! Leo Artur tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành của Hà Tĩnh. CAHN vẫn kiểm soát thế trận tốt, nhưng chưa thể có được bàn thắng mở tỉ số.
24': PHẠT GÓC !!! CAHN được hưởng quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Leo Artur tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng Văn Đô không thể tung ra cú dứt điểm.
25': PHẠM LỖI !!! Xuân Thịnh bị thổi phạt sau khi va chạm với Trọng Hoàng.
30': BẾ TẮC !!! CAHN vẫn thi đấu bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Hà Tĩnh.
CẬP NHẬT !!! Trên sân Gò Đậu, trận đấu cùng giờ giữa CLB TP.HCM với SLNA đang tạm dừng vì sự cố kỹ thuật.
34': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh trái, Leo Artur treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Hà Tĩnh vẫn thi đấu tập trung và hóa giải thành công.
38': Hà Tĩnh vẫn chơi chắc chắn khiến CAHN gặp bế tắc. Cầu thủ hai đội cũng liên tục phạm lỗi khiến trọng tài liên tục phải cắt còi.
41': THẺ VÀNG !!! Vũ Viết Triều vào bóng thô bạo với Minh Phúc, trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ đội chủ nhà.
43': PHẠM LỖI !!! Atshimene phạm lỗi với Văn Toản ở giữa sân, CAHN được hưởng quả phạt trực tiếp.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45+3': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Văn Đô treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau với tỉ số 0-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': KHÔNG VÀO !!! Alan đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng chưa có bàn thắng cho cầu thủ đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" V-League 2025/2026.
50': SÚT XA !!! Văn Toản dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, tiền vệ này Onoja Joseph tác động ngã ra sân, nhưng trọng tài không thổi phạt cầu thủ chủ nhà.
53': KHÔNG VÀO !!! Văn Toản có cơ hội rất ngon ăn trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này không thắng được thủ môn Thanh Tùng.
56': KHÔNG ĐƯỢC !!! Leo Artur tạt bóng vòng cấm địa hướng tới vị trí của Alan, nhưng một lần nữa thủ môn Thanh Tùng đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
61': CỨU THUA !!! Thủ môn Thành Vinh cứu thua xuất sắc sau pha đánh đầu của Quang Nam, Hà Tĩnh chơi phòng ngự phản công rất khó chịu.
62': KHÔNG VÀO !!! Từ pha đá phạt góc, cơ hội đến với Quang Nam, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này vẫn không thắng được thủ môn Thành Vinh.
63': KHÔNG VÀO !!! Trọng Hoàng có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm rất căng, nhưng bóng đi chệch khung thành CAHN.
67': SÚT XA !!! Leo Artur tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Hà Tĩnh. Đội khách vẫn chưa tổ chức được nhiều pha hãm thành nguy hiểm ở hiệp 2.
71': THẺ VÀNG !!! Quốc Dân nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Alan.
76': CAHN đang chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng chưa thành công. Hà Tĩnh vẫn thi đấu phòng ngự, phản công khó chịu.
83': KHÔNG ĐƯỢC !!! CAHN đá phạt trực tiếp, nhưng Leo Artur đã treo bóng không tốt nên bị thủ môn Thanh Tùng ôm gọn.
88': KHÔNG VÀO !!! Đức Nam có cơ hội trong vòng cấm địa Hà Tĩnh, nhưng cú sút của cầu thủ này lại không thắng được Thanh Tùng. Trọng tài đang kiểm tra VAR để xác định tình huống bóng chạm tay của hậu vệ Hà Tĩnh, trước khi Đức Nam có cơ hội dứt điểm.
90+1': PHẠT ĐỀN !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Văn Huy để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, CAHN được hưởng 11m.
90+2': VÀO VÀO VÀO !!! Leo Artur được giao trọng trách sút 11m, cầu thủ này đánh bại Thanh Tùng ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
90+6': PHẠT ĐỀN !!! Đình Tiến phạm lỗi với Onoja Joseph trong vòng cấm địa, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho đội chủ nhà được hưởng 11m.
90+7': VÀO VÀO VÀO !!! Atshimene thực hiện thành công 11m, Hà Tĩnh gỡ hòa 1-1 trước CAHN.
HẾT GIỜ !!! Hà Tĩnh cầm hòa CAHN với tỉ số 1-1.
