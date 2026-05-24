Hà Tĩnh hòa kịch tính CAHN, SLNA trụ hạng sớm sau trận thắng CLB TP.HCM

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Công An Hà Nội (CAHN) khép lại với kịch bản vô cùng kịch tính khi hai đội hòa nhau 1-1 nhờ hai quả phạt đền liên tiếp ở những phút bù giờ cuối cùng.

Bước vào hiệp một, CAHN chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận, bất chấp việc huấn luyện viên cất các trụ cột như Quang Hải hay Đình Bắc ngoài sân. Ngay phút thứ 6, đội khách dội lời cảnh báo đanh thép khi Leo Artur dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Xuyên suốt 45 phút đầu tiên, hàng công CAHN liên tục vây hãm khu vực cấm địa nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kiên cố do đội chủ nhà giăng ra.

Sang hiệp hai, Hà Tĩnh kiên trì áp dụng lối đá phòng ngự phản công và bộc lộ rõ sự nguy hiểm. Phút 61, thủ môn Thành Vinh của CAHN phải bay người cản phá xuất sắc cú đánh đầu hiểm hóc từ Quang Nam. Phía đối diện, CAHN miệt mài gia tăng sức ép, nhưng các mũi nhọn như Alan hay Văn Toản đều bất lực trước phong độ xuất sắc của thủ thành Thanh Tùng.

Cao trào trận đấu bùng nổ ở thời gian đá bù giờ. Phút 90+2, trọng tài tham khảo VAR và quyết định thổi phạt đền khi hậu vệ Văn Huy để bóng chạm tay trong vòng cấm. Leo Artur tung cú sút quyết đoán hạ gục Thanh Tùng, phá vỡ thế bế tắc cho CAHN. Tuy nhiên, đội khách không thể bảo toàn chiến thắng.

Phút 90+6, VAR một lần nữa lên tiếng giúp trọng tài phát hiện tình huống Đình Tiến phạm lỗi với Onoja Joseph. Bước lên chấm 11m, Atshimene lạnh lùng dứt điểm thành công ở phút 90+7, ấn định tỷ số hòa 1-1 và giữ lại một điểm vô cùng quý giá cho đội chủ sân Hà Tĩnh.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Gò Đậu, đội chủ nhà CLB TP.HCM đã thi đấu không tốt khi nhận thất bại 0-1 trước SLNA. Ở trận đấu này, CLB TP.HCM được hưởng phạt đền, nhưng đã không tận dụng thành công.

Trận thua trước SLNA khiến CLB TP.HCM vẫn chỉ có được 21 điểm, hơn Đà Nẵng đội đứng sau đúng 1 điểm. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ chính thức trụ hạng sớm sau vòng 24 V-League 2025/2026.