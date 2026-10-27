Harry Kane vượt qua Mbappe và Yamal để giành Quả bóng Vàng 2026

Quả bóng Vàng 2026 gọi tên Harry Kane

Kane có mùa giải 2025/2026 nổi bật trong màu áo Bayern Munich khi ghi 61 bàn thắng sau 51 trận trên mọi đấu trường. Phong độ ghi bàn ổn định giúp tiền đạo người Anh giành Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ hai, đồng thời khẳng định vai trò chủ lực tại cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Tại Bundesliga, Kane ghi 36 bàn sau 31 trận, đạt hiệu suất trung bình một bàn thắng sau mỗi 66,1 phút thi đấu. Thành tích này cho thấy khả năng săn bàn hiệu quả của tiền đạo sinh năm 1993 trong hành trình chinh phục các danh hiệu cùng Bayern Munich.

Harry Kane vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành Quả bóng Vàng 2026 (Ảnh: Reuters).

Ở Champions League, Kane ghi 14 bàn sau 13 trận đá chính, góp phần đưa đội bóng Đức vào bán kết. Tại Cúp Quốc gia Đức, anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 10 bàn thắng sau sáu trận. Đáng chú ý, Kane lập hat-trick trong trận chung kết gặp Stuttgart, góp công giúp Bayern Munich giành danh hiệu thứ 21 trong lịch sử giải đấu.

Ở cấp độ đội tuyển, Kane tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng chú ý trong màu áo tuyển Anh. Sau khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển vào năm 2024, anh nâng tổng thành tích lên 91 bàn trong mùa giải 2025/2026, nhờ ghi thêm 12 bàn thắng.

Tại World Cup 2026, Kane ghi sáu bàn, trong đó có ba bàn góp phần mang về chiến thắng cho tuyển Anh. Tiền đạo này cũng vượt qua Gary Lineker để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Anh trong lịch sử các kỳ World Cup.

Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đăng quang Quả bóng Vàng sau 25 năm, kể từ Michael Owen năm 2001. Ngoài danh hiệu Quả bóng Vàng 2026, Kane còn được vinh danh ở hạng mục Tiền đạo xuất sắc nhất năm.

Trong ngày nhận Quả bóng Vàng 2026, Kane chia sẻ: “Trước hết, tôi thực sự không biết phải nói gì. Xin cảm ơn France Football. Việc lễ trao giải diễn ra tại London khiến danh hiệu này càng trở nên đặc biệt. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những người đã bỏ phiếu cho mình. Cuộc cạnh tranh hẳn rất khó khăn bởi tôi phải đối đầu với nhiều cầu thủ xuất sắc.

Danh hiệu này là thành quả của quá trình làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ không thể đạt được điều đó nếu thiếu các đồng đội tại Bayern Munich. Tôi chắc chắn đã tiến bộ hơn với tư cách một cầu thủ, và điều đó có được nhờ sự dẫn dắt của mọi người. Được thi đấu cho Bayern Munich là một vinh dự. Tôi rất tự hào khi mang chiếc cúp này về Munich.

Cùng đội tuyển Anh, chúng tôi đã trải qua một năm đặc biệt. Mọi thứ không hoàn hảo, nhưng toàn đội đã xây dựng được sự gắn kết tuyệt vời. Xin cảm ơn ban huấn luyện. Được đại diện cho màu áo đội tuyển Anh và đảm nhận vai trò đội trưởng là niềm vinh dự lớn đối với tôi.

Tôi sẽ không có được vị trí như ngày hôm nay nếu thiếu Tottenham. Tất cả các HLV từng dẫn dắt tôi đều giúp tôi biến giấc mơ thành hiện thực. Tôi muốn gửi lời tri ân tới tất cả những người thầy đã đồng hành cùng mình trong sự nghiệp. Mỗi người đều đóng vai trò quan trọng ở từng giai đoạn phát triển của tôi.

Có một người anh trai luôn hết lòng ủng hộ mình là điều vô giá. Tôi cũng muốn cảm ơn bố mẹ. Hai người luôn đồng hành, đưa tôi đến các buổi tập và chưa bao giờ gây áp lực buộc tôi phải trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng ta chỉ nói về việc làm thế nào để tiến bộ hơn, và điều đó đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của tôi.

Vợ tôi là người bạn thân nhất. Em luôn là người ủng hộ anh nhiều nhất và luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho anh. Em đã hy sinh rất nhiều vì anh. Chiếc cúp này cũng là dành cho chúng ta. Cảm ơn em, anh yêu em. Chúng ta sẽ cùng ăn mừng.

Đây là hành trình mà tôi đã trải qua. Mỗi người cần tin tưởng vào chính mình. Con đường của tôi chưa bao giờ bằng phẳng, với nhiều thăng trầm. Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác”.

Alexia Putellas lần thứ ba giành Quả bóng Vàng nữ

Tiền vệ Alexia Putellas giành Quả bóng Vàng nữ 2026, qua đó có lần thứ ba nhận danh hiệu cá nhân cao quý này. Ngôi sao 32 tuổi người Tây Ban Nha trước đó đăng quang vào các năm 2021 và 2022.

Với chiến thắng mới nhất, Putellas cân bằng kỷ lục ba lần giành Quả bóng Vàng nữ của đồng hương Aitana Bonmatí, người thống trị giải thưởng trong ba năm liên tiếp, từ năm 2023 đến 2025.

HLV Luis de la Fuente ẵm giải HLV xuất sắc nhất

HLV Luis de la Fuente được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 diễn ra ở London. Chiến lược gia trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha nhận giải thưởng mang tên huyền thoại Johan Cruyff sau khi dẫn dắt đội tuyển vô địch World Cup 2026.

Dưới sự dẫn dắt của HLV 65 tuổi, Tây Ban Nha lần lượt vô địch Nations League 2023, EURO 2024 và World Cup 2026. Tây Ban Nha chỉ bỏ lỡ danh hiệu Nations League 2025 sau thất bại trước Bồ Đào Nha trên loạt sút luân lưu. Ở tuổi 65, HLV Luis de la Fuente cũng trở thành HLV lớn tuổi nhất vô địch World Cup, vượt qua Vicente del Bosque, người đăng quang cùng Tây Ban Nha ở tuổi 59.

HLV Luis de la Fuente ẵm giải HLV xuất sắc nhất năm 2026 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại lễ trao giải, HLV De la Fuente nhấn mạnh thành công là kết quả của nỗ lực tập thể, thay vì dấu ấn cá nhân: “Đây là giải thưởng dành cho một tập thể, một đội bóng tuyệt vời, những cầu thủ mà tôi cảm thấy vinh dự khi được dẫn dắt, cùng một ban huấn luyện xuất sắc nhất thế giới”.

Lamine Yamal giành Kopa Trophy 2026

Lamine Yamal tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá thế giới khi giành Kopa Trophy 2026, giải thưởng do tạp chí France Football trao tặng cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất thế giới. Ngôi sao Barcelona trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu này ba năm liên tiếp, sau các chiến thắng vào năm 2024 và 2025.

Lamine Yamal lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (Ảnh: Reuters).

Barcelona tiếp tục khẳng định dấu ấn tại Kopa Trophy khi Yamal một lần nữa được vinh danh. Giải thưởng ra đời năm 2018, do hội đồng gồm những người từng giành Quả bóng vàng bình chọn.

Trước Yamal, Kylian Mbappe giành danh hiệu đầu tiên vào năm 2018 khi còn khoác áo PSG. Matthijs de Ligt được vinh danh năm 2019, Pedri chiến thắng năm 2021, Gavi nhận giải năm 2022 và Jude Bellingham giành danh hiệu năm 2023.

Quả bóng vàng 2026: HLV Luis de la Fuente ẵm giải HLV xuất sắc nhất VOV.VN - HLV Luis de la Fuente được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 diễn ra ở London. Chiến lược gia trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha nhận giải thưởng mang tên huyền thoại Johan Cruyff sau khi dẫn dắt đội tuyển vô địch World Cup 2026.