“1001 kiểu ảnh chế” đưa MU lên mây xanh sau trận thắng Liverpool

MU đè bẹp Liverpool ở Old Trafford. (Ảnh: Just Toon It) Cách làm các fan Liverpool cứng họng là đây. (Ảnh: Troll Bóng Đá) MU hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn Liverpool ngay trong hiệp 1. (Ảnh: Troll Bóng Đá) "Người đặc biệt" Mourinho viết gì nhỉ? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Toàn cảnh chiến thắng của MU trước Liverpool. (Ảnh: ZEZO Cartoons) "Xe bus 2 tầng" một lần nữa giúp MU giành thắng lợi. (Ảnh: Troll Bóng Đá) "Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội..." (Ảnh: Just Toon It) Quỷ đỏ "làm gỏi" Phượng hoàng lửa. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Dejan Lovren có trận đấu khổ sở trước Romelu Lukaku và Marcus Rashford. (Ảnh: Bleacher Reports) Tâm trạng của Jurgen Klopp và các CĐV Liverpool. (Ảnh: Just Toon It) Juan Mata cố lập lại siêu phẩm vào lưới Liverpool nhưng bất thành. (Ảnh: Bleacher Reports) MU thẳng tiến tới ngôi Á quân Premier League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Tam tấu Mane - Salah - Firmino hết đất diễn trước MU. (Ảnh: Bleacher Reports) Khá lâu rồi, Jose Mourinho mới giành thắng lợi trước Jurgen Klopp. (Ảnh: Omar Momani) Chỉ đơn giản là Quỷ đỏ. (Ảnh: Bleacher Reports)

