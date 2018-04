Biếm họa 24h: “Ban ơn” cho West Brom, MU làm trò cười cho mạng xã hội

Hơn MU 16 điểm, Man City chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh sớm 5 vòng đấu. (Ảnh: Just toon it) Đánh bại MU, West Brom "trao" Cúp cho Man City. (Ảnh: Troll bóng đá) Chỉ cần 2 điểm nữa, Man City sẽ phá kỷ lục về số điểm hơn đội xếp thứ hai của MU. (Ảnh: Troll bóng đá) Thua tủi hổ West Brom, MU bất ngờ được MXH tán thưởng. (Ảnh: Troll bóng đá) Thầy trò Benitez ngược dòng ấn tượng trước Arsenal. (Ảnh: Just toon it) Olivier Giroud "gồng mình" bảo vệ HLV. (Ảnh: Cartoon Army) Toàn cảnh vòng bán kết Champions League 2017/2018. (Ảnh: Omar)

Hơn MU 16 điểm, Man City chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh sớm 5 vòng đấu. (Ảnh: Just toon it) Đánh bại MU, West Brom "trao" Cúp cho Man City. (Ảnh: Troll bóng đá) Chỉ cần 2 điểm nữa, Man City sẽ phá kỷ lục về số điểm hơn đội xếp thứ hai của MU. (Ảnh: Troll bóng đá) Thua tủi hổ West Brom, MU bất ngờ được MXH tán thưởng. (Ảnh: Troll bóng đá) Thầy trò Benitez ngược dòng ấn tượng trước Arsenal. (Ảnh: Just toon it) Olivier Giroud "gồng mình" bảo vệ HLV. (Ảnh: Cartoon Army) Toàn cảnh vòng bán kết Champions League 2017/2018. (Ảnh: Omar)