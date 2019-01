Biếm họa 24h: Bó tay trước De Gea, sao Tottenham thán phục Phil Jones

Các ngôi sao của Tottenham bó tay trước "Bạch tuộc" David De Gea. (Ảnh: Telemundo) David De Gea khiến dàn sao Tottenham "nản lòng". (Ảnh: B/R) David De Gea là cầu thủ sở hữu cả "đôi chân và đôi tay vàng". (Ảnh: Troll bóng đá) "Người hùng" David De Gea giúp MU vượt qua Tottenham. (Ảnh: Trollfootball) David Dea Gea vaf Marcus Rasshford giúp MU kéo dài chuỗi bất bại lên con số 6. (Ảnh: Just toon it) Thầy trò HLV Solskjaer đả bại Tottenham ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2018/2019. (Ảnh: Cartoon Army) David De Gea chỉ chịu thua trước trung vệ MU- Phil Jones. (Ảnh: Just toon it) Hàng công của Tottenham "chào thua" trước Phil Jones. (Ảnh: Troll bóng đá) Philippe Coutinho nhớ mong thời khoác áo Liverpool .(Ảnh: Zezo)

