Biếm họa 24h: Buffon và MXH “ngả mũ” trước tài năng của Ronaldo

Ronaldo một lần nữa khiến cả thế giới phải "ngả mũ". (Ảnh: Troll bóng đá) Cristiano Ronaldo là ngôi sao "tài đức vẹn toàn". (Ảnh: Troll bóng đá) Champions League tiếp tục "ngoảnh mặt" với Gianluigi Buffon. (Ảnh: Troll bóng đá) Hành động khiêm nhường của Ronaldo đã được Buffon dành tặng "1 like". (Ảnh: Troll bóng đá) Thủ môn của Juventus- Gianluigi Buffon thán phục tài năng và con người của Ronaldo. (Ảnh: Just toon it) HLV Jurgen Klopp "ghen ăn tức ở" với vị trí thứ 2 của MU. (Ảnh: Cartoon Army) Đồng loạt các HLV tại Ngoại hạng Anh "ra mặt" bảo vệ HLV Conte. (Ảnh: Cartoon Army) HLV Wenger bất ngờ "trở lại" ở cuối mùa giải. (Ảnh: Just toon it)

