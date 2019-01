Biếm họa 24h: Công Phượng nhận quà an ủi sau trận Việt Nam 2-3 Iraq

Công Phượng nhận quà an ủi sau trận ĐT Việt Nam 2-3 ĐT Iraq. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Ali Adnan - Anh là ai? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Aaron Ramsey đạt thỏa thuận gia nhập Juventus. (Ảnh: Bleacher Reports) Juventus - Miền đất hứa của Aaron Ramsey. (Ảnh: Just Toon It) Man City "đè bẹp" Burton ở League Cup. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Liên tục đứng trên đỉnh cao như Messi, Ronaldo chẳng phải chuyện dễ dàng. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Băng ghế dự bị của Barca. (Ảnh: Footy Toonz) Bayern Munich chuẩn bị chia tay đôi cánh huyền thoại. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Ăn miếng trả miếng. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Harry Kane trở thành cầu thủ Tottenham đầu tiên, ghi trên 20 bàn/mùa trong 5 mùa giải liên tiếp. (Ảnh: Bleacher Reports)

