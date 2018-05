Biếm họa 24h: “Cuộc chiến vô cực” ở chung kết Champions League

"Cuộc chiến vô cực" ở chung kết Champions League mùa này. (Ảnh: Just Toon It) "Găng tay vô cực" của Jurgen Klopp. (Ảnh: Cartoons Army) "Trò chơi vương quyền" giữa Real Madrid và Liverpool. (Ảnh: Bleacher Reports) "Bom tấn" chung kết Champions League sẽ "ra rạp" vào rạng sáng 27/5 tới. (Ảnh: Bleacher Reports) "Mỹ nhân" Champions League sẽ về tay ai? (Ảnh: Omar Momani) Hành trình đến trận chung kết Champions League mùa này của Liverpool. (Ảnh: Bleacher Reports) Liverpool "nhuộm đỏ" thành Rome. (Ảnh: Bleacher Reports) Real Madrid mơ về chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp. (Ảnh: Bleacher Reports) Bàn đá phản lưới nhà khó hiểu của Liverpool trước AS Roma đêm qua. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Siêu phẩm "đốt đền' của Dejan Lovren và James Milner. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Sai lầm ngớ ngẩn của Seven Ulreich trước Real Madrid. (Ảnh: Omar Momani) Keylor Navas và Karim Benzema đưa Real Madrid vào chung kết Champions League. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Những pha trượt chân khó quên trong thế giới bóng đá. (Ảnh: Bleacher Reports) Cách Real Madrid loại Bayern Munich khỏi Champions League. (Ảnh: Footy Toonz)

