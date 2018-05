Biếm họa 24h: ĐT Việt Nam vươn ra biển lớn, HLV Klopp “cất giấu” Salah

Real không thể cản bước Barca tiến vào ngôi đền huyền thoại khi đội chủ sân Nou Camp có 35 trận bất bại ở mùa giải năm nay. (Ảnh: B/R) Trận "siêu kinh điển" thứ 237 là lời chia tay của Andres Iniesta với Barca. (Ảnh: Troll bóng đá) Có một Marcelo rất "tinh quái" ở trận "Siêu kinh điển" thứ 237. (Ảnh: Troll bóng đá) Số bàn thắng của Messi và Ronaldo cho CLB cộng lại chạm mốc 1000 pha lập công. (Ảnh: B/R) Buông trận đấu với Chelsea, thầy trò HLV Jurgen Klopp dồn toàn lực vào chung kết Champions League 2017/2018. (Ảnh: Cartoon Army) HLV Jurgen Klopp "đi tìm" Mohamed Salah trong trận đấu với Chelsea. (Ảnh: Just toon it) Olivier Giroud khiến đoàn quân của HLV Jurgen Klopp "ôm hận". (Ảnh: Just toon it) HLV Wenger chính thức nói lời chia tay với Arsenal. (Ảnh: Cartoon Army) Thầy trò HLV Park Hang Seo hiên ngang vươn ra "biển lớn" tại Asian Cup 2019. (Ảnh: An Thắng)

