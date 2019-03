Biếm hoạ 24h: HLV Solskjaer “hoá” Mourinho, Messi thăng hoa ở Barca

Lionel Messi tiếp tục toả sáng trong màu áo của Barca là điều quá bình thường. (Ảnh: Troll bóng đá) Phong độ của Lionel Messi tại Barca và Argentian là hoàn toàn trái ngược nhau và chưa có lời giải thích. (Ảnh: Troll bóng đá) Romelu Lukaku lo lắng cho MU trước phong độ của Lionel Messi tại Barca. (Ảnh: Troll bóng đá) Chấn thương ở Argentina, Lionel Messi bất ngờ toả sáng trong màu áo Barca. (Ảnh: Getty) HLV Solskjaer bỗng chốc bị HLV Mourinho điều khiển. (Ảnh: Just toon it) Man City giành lại ngôi đầu từ tay của Liverpool. (Ảnh: Just toon it) Sergio Aguero tăng tốc trong danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2018/2019. (Ảnh: B/R) Công Phượng tiếp tục được ra sân trong màu áo của Incheon United. (Ảnh: Fox Sports)

