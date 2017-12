Biếm họa 24h: Lingard giải cứu Quỷ đỏ, CĐV MU “cúi đầu” trước Lukaku

Toàn cảnh Premier League sau lễ Giáng sinh. (Ảnh: Zezo) Pogba mang vận đen tới cho MU ? (Ảnh: Troll bóng đá) Giải cứu MU, Jesse Lingard được HLV Mourinho đưa lên "mây xanh". (Ảnh: Just toon it) Fan MU "bó tay" khi Romelu Lukaku về phòng ngự. (Ảnh: Troll bóng đá) Bộ ba "Romelu Lukaku, Ibrahimovic và Pogba" xuất hiện trong đội hình MU khiến Quỷ đỏ phải "vật lộn" với Burnley. (Ảnh: Troll bóng đá) MU ngày càng bị Man City bỏ xa. (Ảnh: Troll bóng đá) Lập hat-trick, Harry Kane cướp "giày vàng" của Salah. (Ảnh: Just toon it) "Người khổng lồ" Pep Guardiola quyết chiến với "người nhện" Benitez. (Ảnh: Just toon it) Hoàng Vũ Samson chia tay V-League để cập bến Thái League. (Ảnh: Troll bóng đá)

Toàn cảnh Premier League sau lễ Giáng sinh. (Ảnh: Zezo) Pogba mang vận đen tới cho MU ? (Ảnh: Troll bóng đá) Giải cứu MU, Jesse Lingard được HLV Mourinho đưa lên "mây xanh". (Ảnh: Just toon it) Fan MU "bó tay" khi Romelu Lukaku về phòng ngự. (Ảnh: Troll bóng đá) Bộ ba "Romelu Lukaku, Ibrahimovic và Pogba" xuất hiện trong đội hình MU khiến Quỷ đỏ phải "vật lộn" với Burnley. (Ảnh: Troll bóng đá) MU ngày càng bị Man City bỏ xa. (Ảnh: Troll bóng đá) Lập hat-trick, Harry Kane cướp "giày vàng" của Salah. (Ảnh: Just toon it) "Người khổng lồ" Pep Guardiola quyết chiến với "người nhện" Benitez. (Ảnh: Just toon it) Hoàng Vũ Samson chia tay V-League để cập bến Thái League. (Ảnh: Troll bóng đá)