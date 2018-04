Biếm họa 24h: Mourinho và Klopp thay nhau “đàn áp” Pep Guardiola

Pogba và HLV Mourinho cải trang, "hù dọa" Man City. (Ảnh: Zezo) Paul Pogba tỏa sáng, khiến cả sân Etihad phải "tắt điện". (Ảnh: B/R) MU đang dần tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho. (Ảnh: B/R) Kompany và cảnh "người cười hôm trước, hôm sau cười người" của Smalling. (Ảnh: B/R) Hết Liverpool, tới MU "đả bại" Man City. (Ảnh: Cartoon Army) HLV Wenger "đội ơn" người hùng Danny Welbeck. (Ảnh: Just toon it) Danny Welbeck bất ngờ tỏa sáng giúp Arsenal ngược dòng trước Southampton. (Ảnh: Troll bóng đá) Mesut Ozil là "ông vua kiến tạo". (Ảnh: Just toon it) HLV Conte chuẩn bị đón nhận "cái kết đắng" từ ông chủ Abramovich. (Ảnh: Just toon it) Ronaldo đang là minh chứng cho câu "gừng càng già càng cay". (Ảnh: Troll bóng đá)

Pogba và HLV Mourinho cải trang, "hù dọa" Man City. (Ảnh: Zezo) Paul Pogba tỏa sáng, khiến cả sân Etihad phải "tắt điện". (Ảnh: B/R) MU đang dần tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho. (Ảnh: B/R) Kompany và cảnh "người cười hôm trước, hôm sau cười người" của Smalling. (Ảnh: B/R) Hết Liverpool, tới MU "đả bại" Man City. (Ảnh: Cartoon Army) HLV Wenger "đội ơn" người hùng Danny Welbeck. (Ảnh: Just toon it) Danny Welbeck bất ngờ tỏa sáng giúp Arsenal ngược dòng trước Southampton. (Ảnh: Troll bóng đá) Mesut Ozil là "ông vua kiến tạo". (Ảnh: Just toon it) HLV Conte chuẩn bị đón nhận "cái kết đắng" từ ông chủ Abramovich. (Ảnh: Just toon it) Ronaldo đang là minh chứng cho câu "gừng càng già càng cay". (Ảnh: Troll bóng đá)